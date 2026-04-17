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印度移工爭議 藍黨團提卓揆專案報告逕付二讀

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
政府擬開放印度移工，國民黨立院黨團在立法院會提案，要求行政院長卓榮泰率相關部會首長向立法院提出「開放印度移工來台，對我國整體的勞工政策與社會治安衝擊及相關配套防治作為」專案報告，並備質詢。圖／聯合報系資料照片
政府擬開放印度移工，國民黨立院黨團在立法院會提案，要求行政院長卓榮泰率相關部會首長向立法院提出「開放印度移工來台，對我國整體的勞工政策與社會治安衝擊及相關配套防治作為」專案報告，並備質詢。圖／聯合報系資料照片

有關政府擬引進印度移工引起社會疑義，國民黨立法院黨團17日於院會提案，要求行政院長提出「印度移工衝擊防治作為」專案報告，該案逕付二讀，送交黨團協商。

國民黨團提案指出，勞動部長洪申翰日前表示，首批1,000名印度移工有望今年引進，掀起國人對印度移工來台後，治安與性平惡化的擔憂與疑慮，此議題早在2023年即引起當時社會大眾和在野黨質疑，2024年政府卻與印度簽署了MOU(合作備忘錄)，國人群起譁然。

提案表示，引進印度移工，在公共政策網路參與平台上，負面聲量遠高於正面聲量，好感度只有0.28，民眾擔心治安與性平惡化，不相信政府會嚴格把關，已突破3.5萬人連署要求立即中止，

提案指出，國人認為台灣失聯移工問題嚴重，現有9.3萬名逃逸移工全台流竄，不僅成為治安漏洞，更曝露移工管理正面臨實質崩盤，造成嚴重治安危機且引發國人焦慮恐懼。「印度移工」議題甚至在許多國家引發廣泛討論。

基此，國民黨團具體提出三點主張：一、在現行制度未改善前，反對印度移工來台。二、行政院應立即說明完整政策動機和產業需求。三、在高達9.3萬逃逸移工問題未有效解決之前，不得任意擴大移工來源國。

黨團建請院會作成決議，針對開放印度移工來台，國人深感憂心，要求行政院院長率相關部會首長向立法院提出「開放印度移工來台對我國整體的勞工政策與社會治安的衝擊及相關配套(含強化國與國直聘制度及失聯移工強制遣返機制)防治作為」專案報告，並備質詢。

立法院 藍黨團 行政院長

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