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勞退新舊制銜接問題 立委提案解套

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
民進黨立委賴瑞隆（右三）上午邀集立委林俊憲（左起）、郭國文、鍾佳濱、李昆澤、許智傑舉行記者會，指出勞工退休制度長期存在的新舊制銜接問題，亟需推動改革。記者陳正興／攝影
民進黨立委賴瑞隆（右三）上午邀集立委林俊憲（左起）、郭國文、鍾佳濱、李昆澤、許智傑舉行記者會，指出勞工退休制度長期存在的新舊制銜接問題，亟需推動改革。記者陳正興／攝影

勞工退休制度長期存在的新舊制銜接問題，立法委員賴瑞隆上午與立委李昆澤、林俊憲、郭國文、許智傑、鍾佳濱等立委舉行記者會，記者會上指出勞退新制實施已近21年，雖已逐步建立以個人專戶為核心的退休保障制度，但目前仍有相當數量勞工停留於舊制，導致整體制度銜接不完整，亟需推動改革。

立委賴瑞隆表示，特別是未選擇轉入新制的「純舊制勞工」，即使已符合退休條件，仍無法提前結清舊制年資，也無法將退休金轉入新制專戶，無法享有新制的累積與投資收益機制，形成制度割裂，對勞工權益造成實質不利。

賴瑞隆指出，舊制存在三大結構性風險：首先退休金高度依賴企業經營狀況，一旦企業經營不善或歇業，勞工可能面臨給付延遲甚至落空；其次，45個基數上限導致年資累積停滯，使部分勞工陷入「工作與保障脫鉤」困境；第三，新舊制之間缺乏轉換機制，使勞工喪失制度選擇權。

賴瑞隆對此提出改革方向，主張以務實穩健方式推動制度銜接，包含在「自願參與」及「勞雇合意」前提下，開放純舊制勞工得提前結算舊制年資，並將退休金一次匯入勞退新制個人專戶，讓既有權益轉化為可攜、可累積、可投資的退休資產。

民進黨立委賴瑞隆（右二）上午邀集立委林俊憲、郭國文、鍾佳濱、李昆澤、許智傑舉行記者會，指出勞工退休制度長期存在的新舊制銜接問題，亟需推動改革。記者陳正興／攝影
民進黨立委賴瑞隆（右二）上午邀集立委林俊憲、郭國文、鍾佳濱、李昆澤、許智傑舉行記者會，指出勞工退休制度長期存在的新舊制銜接問題，亟需推動改革。記者陳正興／攝影

賴瑞隆 郭國文 鍾佳濱

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