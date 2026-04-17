引進印度移工惹議 傅崐萁批如何管理語焉不詳 邀卓榮泰赴立院專報

勞動部長洪申翰日前宣布首批印度移工最快今年有望引進，引發反彈。國民黨團總召傅崐萁今受訪說，台灣有什麼樣的需求要大量印度移工，現在逃逸外勞將近十萬人，如何管理到現在都語焉不詳，且印度對女性非常不尊重，對台灣治安上的疑慮，希望行政院長卓榮泰到立法院來跟國人說清楚。

傅崐萁今在黨團大會後受訪，他說總質詢正式付委，大家有一致討論有個共同決議，包括卓榮泰也到立法院跟立法院長韓國瑜及大家協商，針對公教人員退休金，警消退休所得替代率能提升，還有很重要的軍人加薪的問題，希望能夠得到行政院能提出富有善意的回應。

傅崐萁說，對於今天的議程裡面比較重要的事情是印度移工，印度移工到底是怎麼樣進入台灣？台灣有什麼樣的一個需求，要大量印度移工？畢竟現在的逃逸的外勞將近十萬人，如何管理政府到現在都語焉不詳。此外，開放新的大批移工進來，新的不同文化跟台灣格格不入，必須要有完整、安全的配套在哪？盼卓榮泰到立法院來跟國人說清楚。

傅崐萁強調，尤其在印度對女性是非常地不尊重，他們要保護台灣這麼多女性能夠在台灣持續安定的生活，這樣的男性文化大軍壓境到台灣，對治安上面有什麼樣的疑慮，政府必須讓國人了解。

另針對公務員涉貪情節輕微，5萬元以下可免刑的貪汙治罪條例修正草案，傅崐萁表示，朝野政黨都有共識，但希望不要有人在朝野協商討論完成後，又跑到大街去罵人，這不是國會該有的正常運作跟倫理，希望國會能夠理性討論事情，讓國會運作能夠順暢。