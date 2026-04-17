快訊

京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

引進印度移工惹議 傅崐萁批如何管理語焉不詳 邀卓榮泰赴立院專報

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁。記者劉懿萱／攝影
國民黨團總召傅崐萁。記者劉懿萱／攝影

勞動部長洪申翰日前宣布首批印度移工最快今年有望引進，引發反彈。國民黨團總召傅崐萁今受訪說，台灣有什麼樣的需求要大量印度移工，現在逃逸外勞將近十萬人，如何管理到現在都語焉不詳，且印度對女性非常不尊重，對台灣治安上的疑慮，希望行政院長卓榮泰到立法院來跟國人說清楚。

傅崐萁今在黨團大會後受訪，他說總質詢正式付委，大家有一致討論有個共同決議，包括卓榮泰也到立法院跟立法院長韓國瑜及大家協商，針對公教人員退休金，警消退休所得替代率能提升，還有很重要的軍人加薪的問題，希望能夠得到行政院能提出富有善意的回應。

傅崐萁說，對於今天的議程裡面比較重要的事情是印度移工，印度移工到底是怎麼樣進入台灣？台灣有什麼樣的一個需求，要大量印度移工？畢竟現在的逃逸的外勞將近十萬人，如何管理政府到現在都語焉不詳。此外，開放新的大批移工進來，新的不同文化跟台灣格格不入，必須要有完整、安全的配套在哪？盼卓榮泰到立法院來跟國人說清楚。

傅崐萁強調，尤其在印度對女性是非常地不尊重，他們要保護台灣這麼多女性能夠在台灣持續安定的生活，這樣的男性文化大軍壓境到台灣，對治安上面有什麼樣的疑慮，政府必須讓國人了解。

另針對公務員涉貪情節輕微，5萬元以下可免刑的貪汙治罪條例修正草案，傅崐萁表示，朝野政黨都有共識，但希望不要有人在朝野協商討論完成後，又跑到大街去罵人，這不是國會該有的正常運作跟倫理，希望國會能夠理性討論事情，讓國會運作能夠順暢。

行政院長 國民黨團 韓國瑜 印度 移工

延伸閱讀

國民黨團提案 要求卓揆赴立院進行開放印度移工專案報告

工總理事長：盼朝野和解助產業布局 正面看待引進印度移工政策

開放印度移工引反彈 潘俊榮盼能盡快引進：反彈的人不了解產業需求

憂印度移工來台…女尋求好用防身工具 網曝重點：自保要控制局面

相關新聞

梁文傑以「回載率」擋兩岸直航？游淑慧轟：一人蠢還是一窩蠢？

大陸海峽兩岸航空運輸交流委員會日前致函，呼籲全面恢復兩岸直航，陸委會副主委梁文傑昨指大陸目前並未開放團客來台，相關航線回程載客率不高，對航空公司沒有吸引力。台北市議員游淑慧今開砲，梁文傑的邏輯讓人心都涼了，一人蠢還是一窩蠢？

立院三讀擴大預防性羈押事由 納酒駕、兒少性剝削等

立法院會今天三讀修正通過「刑事訴訟法第101條之1」，擴大預防性羈押事由，納入刑法不能安全駕駛罪（酒駕）、殺幼童罪、妨害性影像罪，以及兒少性剝削、詐欺犯罪危害防制條例等罪。

梁文傑澄清統戰工具非媽祖而是信仰 藍批：逢中必反 得罪信眾才改口

陸委會副主委梁文傑遭質疑「將媽祖視為統戰工具」，梁文傑昨天澄清，他所指的是中共利用台灣宗教信仰進行統戰，並非指媽祖本身是統戰工具，強調「這根本是兩回事」。不過，國民黨立委賴士葆質疑，民進黨發現質疑媽祖文化會得罪大量信眾，所以才要改口，然而「逢中必反」的本質根本沒有改變。

檢察總長徐錫祥人事同意權 5月5日立院闖關

立法院會今天達成朝野各黨團共識，將在5月5日上午進行檢察總長人事同意權案記名投票表決，當天下午將邀請審計部審計長列席報告113年中央政府總決算審核報告、中央政府前瞻基礎計畫第4期特別決算審核報告等案審核經過並備諮詢。

卓榮泰私人赴日惹議 日政黨提日版「台灣旅行法」官方交流制度化

日本幸福實現黨幹事長江夏正敏率團訪台，並於今天在立法院發表「日本版台灣旅行法」（台灣交流發展法草案）。民進黨立委蔡易餘偕同台灣北社社長羅浚晅、開南大學副校長陳文甲、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫、台灣教師聯盟理事長潘威佑等人共同出席，呼籲台日關係邁向「制度化合作」新里程碑。

印度移工爭議 藍黨團提卓揆專案報告逕付二讀

有關政府擬引進印度移工引起社會疑義，國民黨立法院黨團17日於院會提案，要求行政院長提出「印度移工衝擊防治作為」專案報告，該案逕付二讀，送交黨團協商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。