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影／日擬推「台灣交流發展法」 蔡易餘：將強化國際依存關係

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
日本幸福實現黨幹事長江夏敏政（中）上午代表與民團在立法院舉行記者會說明日版台灣旅行法草案，左為受邀出席的民進黨立委蔡易餘。記者陳正興／攝影
日本幸福實現黨幹事長江夏敏政（中）上午代表與民團在立法院舉行記者會說明日版台灣旅行法草案，左為受邀出席的民進黨立委蔡易餘。記者陳正興／攝影

日本幸福實現黨有意推動日本版的「台灣旅行法」，希望能因此改善台灣與日本之間受到限制的官員交往與互動。民進黨立委立委蔡易餘上午在在記者會上表示，日版台灣旅行法不僅有助台、日關係，也將讓雙方在國際上的依存更為緊密，所以他身為執政黨國會議員，一定會全力支持此事。

日本幸福實現黨所提出的「台灣交流發展法」草案，類似美國的「台灣旅行法」，盼台、日未來能藉此法通過，促進「日本國務大臣及政府職員、台灣政府當局所屬人員」的互訪與順暢溝通。

立委蔡易餘表示，行政院長卓榮泰在世界棒球經典賽期間，以個人身分前往日本觀賽，無疑是台日關係的大進展與突破，而幸福實現黨願意推動日版台灣旅行法，他將給予全力支持，蔡易餘表示未來如果這樣一個台灣旅行法的法案可以在日本國會獲得多數支持，「我想對於未來不管是台日關係，甚至是台灣跟日本更緊密地在國際上彼此依存這件事情，會有莫大的幫助」。

日本幸福實現黨幹事長江夏敏政（右）上午代表與民團在立法院舉行記者會說明日版台灣旅行法草案，應邀出席的民進黨立委蔡易餘（中）力表支持。記者陳正興／攝影
日本幸福實現黨幹事長江夏敏政（右）上午代表與民團在立法院舉行記者會說明日版台灣旅行法草案，應邀出席的民進黨立委蔡易餘（中）力表支持。記者陳正興／攝影

日本幸福實現黨與民團上午在立法院舉行記者會，說明日版台灣旅行法草案。記者陳正興／攝影
日本幸福實現黨與民團上午在立法院舉行記者會，說明日版台灣旅行法草案。記者陳正興／攝影

美國 國會 民進黨 蔡易餘

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