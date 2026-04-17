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影／求租屋居住安全 民團呼籲政院速提租賃法案修法

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
國民黨立委牛煦庭（右三）、民進黨立委李柏毅（右一）、民眾黨立委邱慧洳（右二）與多個民間團體，上午在立法院舉行「支持租賃條例修法：房東、租客、產業界共同呼籲政府盡快提交法案」記者會。記者陳正興／攝影
國民黨立委牛煦庭（右三）、民進黨立委李柏毅（右一）、民眾黨立委邱慧洳（右二）與多個民間團體，上午在立法院舉行「支持租賃條例修法：房東、租客、產業界共同呼籲政府盡快提交法案」記者會。記者陳正興／攝影

行政院宣示推動租賃條例修法逾半年未見草案，民團與跨黨派立委今齊聲要求盡速送審，批進度停滯與承諾落差擴大。

行政院日前提出修正「租賃住宅市場發展及管理條例」，主打「租期穩定」、「租霸下車」、「租金規範」與「權益保障」四大方向，但至今已逾半年，主管機關內政部仍未提出修法草案，更未送交立法院審議，引發外界質疑改革進度嚴重延宕。

OURs都市改革組織、租賃住宅房東服務總會、租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會及崔媽媽基金會等民團，今天與國民黨立委牛煦庭、民進黨立委李柏毅、民眾黨立委邱慧洳舉行跨黨派記者會，呼籲行政院信守承諾，盡速提出修法版本回應社會期待。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，承租人居住穩定是制度改革核心，建議建立「最低租期二年」並搭配一次優先續租權的「2＋2」制度，同時提高提前終止契約門檻，強化預告義務與賠償機制。在租金規範方面，主張設立續約漲幅條件，避免不合理調漲；在權益平衡上，支持導入「租霸下車條款」，讓房東在特定條件下可透過公證契約聲請強制執行。

民團批評，行政院先前高調宣示改革方向，卻未提出具體法案，形成「口惠而實不至」。因此除要求盡速送案，也呼籲立法院各黨團同步施壓、排入審議議程，展現監督決心。民團進一步表示，若行政院持續延宕，不排除啟動「民間版修法草案」，結合跨黨派立委以委員提案方式推動修法，補足行政部門未能落實的制度改革。

李柏毅 民進黨 立法院

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