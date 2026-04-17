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回顧雙邊合作 史瓦帝尼婦人為女取名Taiwan感謝台灣

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統將於4月22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼王國。台灣外交部次長吳志中(右)13日表示，這次出訪是直飛史國，沒有過境。(記者陳正興╱攝影)
賴清德總統將於4月22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼王國。台灣外交部次長吳志中(右)13日表示，這次出訪是直飛史國，沒有過境。(記者陳正興╱攝影)

賴清德總統下周出訪非洲友邦，這是賴總統任內第二度出訪，也是首次踏上非洲大陸。回顧台史邦誼58年，多年來在經貿、農業、公衛、教育、資通訊、能源、婦女創業等領域合作，已經累積具體而豐碩的成果。此行將展現台史堅實友誼，進一步深化實質合作，開創互惠共榮。

據了解，過去幾年，台灣和史瓦帝尼的合作，已經具體展現在當地人民的生活中。

農業方面，台灣推動「台灣非洲蔬菜倡議」，提升包括史瓦帝尼在內的非洲各國蔬菜生產能力，改善糧食多樣性，促進當地民眾健康，豐富其飲食文化；教育方面，光是2025年，就有超過六百位史國學生來台學習，多所台灣大學也都與史國大學簽署學術交流協議。

不只在農業和教育方面，台史間的合作可以說遍及全方位，已有相當成績但鮮少為他人所知的還包括公衛醫療、婦女創業，以及資通訊及經貿合作等四大領域。

公衛方面，台灣醫療團長年在史國提供醫療服務幫助偏鄉民眾，今年台灣醫療團更搬遷至曼齊尼政府醫院，建立「台灣智慧醫療專區」示範區，導入智慧醫療與先進設備。

婦女創業部分，台灣協助史國設立「婦女創業小額信貸循環基金」，幫助當地農村婦女取得創業啟動資金，成功協助當地婦女達成經濟獨立，實質翻轉家庭生活，更有計畫受益人為了感念台灣的幫助，將新生兒命名為「Taiwan」。

經貿合作方面，台史雙方簽訂「台史經濟合作協定」，我方提供史國部分產品優惠關稅待遇，史方也給予我國台商更優惠投資保障及待遇，實踐互惠共榮願景。此外，台灣協助推動史瓦帝尼台灣產業創新園區，未來也將作為台商布局全球、連結非洲市場的重要據點，前景可期。

值得注意的是，台灣擁有領先世界的半導體及資通訊產業，同時長年面對各種境外錯假資訊侵擾，台灣也分享經驗與技術給史國，協助史國建置5G基地台、導入智慧監控系統，雙邊並簽訂《合作防制資訊操弄及促進資訊完整性瞭解備忘錄》，以強化社會韌性、共同抵抗假訊息。

非洲擁有全世界最豐富的關鍵礦產資源，其潛在的龐大市場與稀缺資源一直是中國虎視眈眈的標的之一。Podcast《敏迪選讀》曾指出，中國在非洲目的有四：

第一，獲取關鍵資源；第二，非洲龐大出口市場有利中國經濟；第三，非洲聯盟及其地緣政治訴求。非洲是擁有最多國家的洲，有54個主權國家，因此在聯合國各組織的關鍵議題投票上，若中國能夠取得非洲國家的支持將相當重要。

第四，推動「去美元化」、「推行人民幣」，協助人民幣升值。從近一次「中非合作論壇」（Focac）期間，中國大方送上六百億美金給非洲當大禮，以及中國長年推動「一帶一路」框架並大力投資非洲等，皆意在拉攏非洲各國，並加強中國在非洲國家的影響力。

聯合國 台灣大學 賴清德

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