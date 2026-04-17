中國喊兩岸直航 范雲：把交流政治化的是中共不是台灣

針對中國近日啟動「民航小兩會」溝通，並來函呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航等議題，民進黨立法院黨團書記長范雲今天受訪表示，民進黨支持健康有序的交流，但一直以來把交流政治化、武器化的都是中共，不是台灣。

中國國民黨主席鄭麗文12日下午結束中國大陸訪問行程返台，中共中央台辦當天上午宣布「10項促進兩岸交流合作措施」，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行試點、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化等。

范雲今天在立法院接受媒體聯訪，針對鄭麗文說大陸所謂的動武只是針對台獨、中國國家主席習近平把台灣當一家人等議題，做相關說明。

范雲說明，民進黨政府一直都支持健康有序的交流，但這要以實力做為前提，民主盟友也一再提醒台灣，本土的武器供應鏈非常重要，況且看到香港、西藏的例子就會知道，沒有實力的談判者，最後就是失去尊嚴、失去原本有限的自由。

媒體追問，中國喊直航、自由行等議題，是否覺得陸客來台有可能是糖衣毒藥。

范雲表示，台灣人經歷過好幾波「說開就開、說關就關」的情況，把交流武器化、政治化的，一直都是中共、北京政府，不是台灣。

范雲提到，陸委會與相關單位對外說明，相關議題的談判應該是政府對政府，也有所謂的「小兩會」，不管是交通相關的小兩會，或者是旅遊相關的小兩會，都絕對歡迎來談，但一定要安全跟對等，這就讓專業去談判評估，不需要再政治喊話。

媒體詢問，鄭麗文率團赴中費用，已向外交部捐助成立的台灣民主基金會申請補助經費。台灣民主基金會16日說明，全案尚未進入核銷階段；另提到，台灣民主基金會不得贊助涉及統獨的活動。

范雲強調，鄭麗文這次與習近平握手，還提到一中框架、反台獨等，這有無涉及統獨，所有看新聞的人都知道，呼籲立法院長、台灣民主基金會董事長韓國瑜遵守規定，在核銷時嚴格把關，而她做為民主基金會的董事，也絕對會追蹤此事。

另外，路透社報導，美國跨黨派參議員致函台灣立法委員指出，美國很可能於未來數週內批准幾項待定的軍售案，信件內容敦促在中國壓力之下，台灣應加快軍購特別條例立法工作。

范雲談及，感謝民主盟友的不斷提醒，因為對盟友來說，台灣有自我防禦的戰力非常重要，也因此行政院所提8年新台幣1.25兆元的國防特別條例草案不能打折，因為裡面包含扶植本土無人機產業等。

范雲表示，到底要跟敵人握手，還是要聽盟友的話，立法院22日會再次協商國防特別條例草案，請各界給藍白立委壓力，國安不應該打折。