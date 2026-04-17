避免「橫徵暴斂」 民眾黨提修法電影、演唱會等娛樂稅全刪

「娛樂稅法」修正案日前通過初審，民眾黨立法院黨團總召陳清龍、立委洪毓祥、劉書彬今舉行記者會指出，根據民眾黨團所提版本，將全面刪除電影、演唱會、戲劇、音樂演奏及各類競技賽事所含娛樂稅，舞廳、舞場及高爾夫球場等場所稅率則大幅降低。

洪毓祥表示，2026年已經是科技人工智慧領航的時代，台灣政府卻仍抱著1930年代的過時稅制在人民身上剝皮。無論看電影、戲劇表演，早就不是奢侈消費，財政部長期主張娛樂稅是地方重要財源，但經藍白推動三讀通過的財劃法，以今年度計算，地方政府應可增加4165億財源，無需再藉由娛樂稅拖延改革。

洪毓祥列舉多位學者意見指出，娛樂稅是「橫徵暴斂」，稽徵成本高達14%至22%，不符合成本效益。民眾黨創黨主席柯文哲曾在2024年競選時明確承諾，若當選將會檢討娛樂稅、 印花稅，黨團如今落實對選民承諾，明確提出娛樂稅法修法版本。

劉書彬表示，民眾黨團所提修法版本中，將第2條第1項1至4款全部刪除，也就是包括電影、演唱會、戲劇、音樂演奏及各類競技賽事（如職棒、職籃及電競比賽等），皆不得再課徵娛樂稅，僅保留舞廳、舞場及高爾夫球場等項目。黨團版本要求財政部未來依據函釋公告要徵收娛樂稅的其他場所，必須盱衡民情及產業發展需求調整，合理界定課稅範圍與標準。

劉書彬說，民眾黨版本主張大幅調降項目稅率，包括舞廳、舞場稅率由最高100%降至50%，酒吧等娛樂場所由50%降至20%；高爾夫球場則主張下調至10%，因高爾夫早已列為奧運正式項目，台灣選手也屢在國際賽事中奪牌，具備運動發展與全民參與的正面意義，不應再以高額娛樂稅加重負擔。

劉書彬提到，隨著財劃法三讀通過，地方政府財源已大幅增加，以今年度估算可新增約4165億元，娛樂稅一年僅約20億元，早已不具關鍵財源地位。中央政府不應再以娛樂稅作為拖延改革的藉口，應儘速落實財劃法，確保地方財政穩定，同時推動稅制改革，減輕人民負擔。

至於娛樂稅法三讀通過後，是否能反映在票價上仍取決於業者定價，黨團將如何落實監督？劉書彬說，娛樂稅屬使用者付費，法案通過後業者應自己從票價中扣除，黨團也會要求財政部加強監督，確保減稅回饋消費者。

洪毓祥補充表示，地方政府課徵稅率不同，實際票價調整幅度可能有所差異，雖然單筆金額不高，但重點在於移除不合時宜的稅制，期待業者能善用這波改革大力宣傳，帶動更多文化消費與產業發展，未來也將持續推動包括印花稅在內的稅制改革。