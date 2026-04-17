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兩岸「治理模式」的競爭 台灣智庫：價值外交是台灣最重要選項

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。記者曾原信攝影／聯合報系資料照
賴清德總統。記者曾原信攝影／聯合報系資料照

賴清德總統下周出訪非洲友邦史瓦帝尼，中國國台辦強硬表示堅決反對。台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致表示，台灣外交模式跟中國外交模式，從現實上就採取不同的路徑。

吳瑟致提到，一直以來，中國在非洲推行各項合作，試圖擴大在非洲國家間的影響力，同時積極挖角台灣在非洲唯一友邦史瓦帝尼，試圖限縮台灣國際參與。

他指出，如何凸顯台灣跟中國在路線上的不同、突破台灣國際參與空間，也就是所謂「治理模式」的競爭，價值外交成為台灣最重要的選項。台灣與中國外交模式的差異，主要可以從三面向來看：

第一，從互動關係出發，台灣長年在非洲地區投入的工作，包括醫療團、農技團、職訓或中小企業輔導等，強調在地培力、進行能力建構，讓受援國可以自己站起來。這樣的模式雖然看起來規模不大，但是可以建立長期效果，甚至有一定程度的制度信任。

第二，中國外交模式往往帶著政治脅迫，台灣外交模式則不帶任何政治條件。例如中國在非洲推行「一帶一路」，本身帶著經濟發展誘因，背後則存在「一中原則」等很強烈的政治訴求。表面上看似乎是建設當地，但實際上背後卻形成將政治認同與經濟利益高度連結的關係。

他表示，事實上，這種模式衍生許多問題。例如接受中國「一帶一路」路線的非洲國家，已經面臨債務問題，可以說中國施行一種「債務陷阱的外交」，更突顯台灣外交著重能力建構、培力外交，證明台灣的價值。

第三，從價值理念出發，面對中國具強制性的交換式外交，許多國家面對這種零和模式也逐漸開始無法接受，這也是為什麼近年來歐洲國家雖與台灣沒有邦交關係，但因為相同理念和價值，而有更深入往來。又

他舉例，如新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，中國當時一面採取強制性疫苗輸出，一面違反人道主義地在國際上封鎖台灣取得疫苗等強勢手段，台灣雖不是世界衛生組織（WHO）成員國，但台灣的口罩外交，相較之下在全球公共衛生議題上更展現責任與能力。

吳瑟致表示，兩岸不同的外交模式，本身就是一種治理模式的競爭，更明確地說，是民主與威權體制的差異。中國的威權外交，短期內可能可以帶來經濟成長，但長期來看，卻會衍生更多結構性問題，對當地帶來各種治理上的風險，如貪腐的擴大、社會的不公平、貧富差距的擴大、政治的不穩定。

他指出，相較之下，台灣「價值外交」路線以榮邦為核心，落實價值同盟，讓友邦能夠永續發展，同時展現台灣的民主價值，以及台灣在全球經貿供應鏈中的地位。

兩岸 賴清德 非洲 史瓦帝尼

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