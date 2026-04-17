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立院三讀擴大預防性羈押事由 納酒駕、兒少性剝削等
立法院會今天三讀修正通過「刑事訴訟法第101條之1」，擴大預防性羈押事由，納入刑法不能安全駕駛罪（酒駕）、殺幼童罪、妨害性影像罪，以及兒少性剝削、詐欺犯罪危害防制條例等罪。
現行刑事訴訟法第101條之1條文明定，被告經法官訊問後，認為犯刑法強制性交罪、殺人罪、傷害罪等各款之罪，其嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，而有羈押的必要者，得羈押之。
修法後，新法在預防性羈押事由中，增訂多款罪名，包括刑法不能安全駕駛罪、殺幼童罪、凌虐或妨害未成年人健康發育罪、妨害性影像罪、加重妨害性影像罪、供人觀覽性影像罪、製作不實性影像罪、第302條之1的妨害自由罪。
此外，三讀條文也將兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項至第5項，以及第38條第1項、第3項、第4項之罪，與詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條之罪，及組織犯罪防制條例第3條第1項前段之罪等罪，納為預防性羈押事由。
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