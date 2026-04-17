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法院組織法三讀修正 因應憲判判死一致決 死刑評議簿改永久保存

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院會今天三讀「法院組織法第106條」修正案，除增訂被害人得於裁判確定後，聲請閱覽評議意見，也明定經處死刑的評議簿，應永久保存。圖／聯合報系資料照片
立法院會今天三讀「法院組織法第106條」修正案，除增訂被害人得於裁判確定後，聲請閱覽評議意見，也明定經處死刑的評議簿，應永久保存。圖／聯合報系資料照片

立法院會今天三讀修正通過「法院組織法第106條」，除增訂被害人得於裁判確定後，聲請閱覽評議意見，也明定經處死刑的評議簿，應永久保存。

現行法院組織法第106條條文規定，評議時各法官的意見應記載於評議簿，並應於該案裁判確定前嚴守秘密。案件的當事人、訴訟代理人、辯護人或曾為輔佐人，得於裁判確定後聲請閱覽評議意見。但不得抄錄、攝影或影印。

提案的國民黨立委翁曉玲指出，鑑於被處以死刑判決的案件對社會安全有重大影響，也對被告生命權影響甚鉅，故此類判決的評議內容至關重要，但依現行機關檔案保存的規定，評議簿僅需保存10年，導致業經判處死刑的個案，恐因評議簿滅失而無法確認是否經一致決，使其得逃脫死刑的執行。

立院司法暨法制委員會討論時，國民黨立委吳宗憲也提出修正動議，增訂「被害人」得於裁判確定後聲請閱覽評議意見，並定義何謂「被害人」。

三讀條文規定，案件的當事人、訴訟代理人、辯護人、被害人或曾為輔佐人，得於裁判確定後，聲請閱覽評議意見。但不得抄錄、攝影或影印。所謂的被害人，指的是犯罪被害人權益保障法第3條第2款的犯罪被害人；犯罪被害人死亡者，其同條第3款的家屬，視為本條所稱被害人。此外，經處死刑的評議簿，應永久保存。

死刑 國民黨 翁曉玲

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