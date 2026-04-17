國民黨團提案 要求卓揆赴立院進行開放印度移工專案報告

政府擬開放印度移工，國民黨立院黨團今天在立法院會提案，要求行政院長卓榮泰率相關部會首長向立法院提出「開放印度移工來台，對我國整體的勞工政策與社會治安衝擊及相關配套防治作為」專案報告，並備質詢。朝野各黨團達成共識，將該案逕付二讀，將交付朝野黨團協商。

國民黨團指出，該議題早在2023年即引起當時社會大眾和在野黨質疑，民進黨政府卻操作成「假消息」、「中國的認知作戰」。孰料，此「假消息」在缺乏社會溝通的情況下，2024年民進黨政府卻與印度偷偷摸摸簽署了MOU（合作備忘錄），國人群起鏵然。

國民黨團表示，在公共政策網路參與平台上，該議題負面聲量遠高於正面聲量，好感度只有0.28，因擔心治安與性平惡化，不相信政府會嚴格把關，已突破3.5萬人連署要求立即中止，國人更認為台灣失聯移工問題嚴重，現有的9.3萬逃逸移工全台流竄，不僅成為治安漏洞，更曝露移工管理正面臨實質崩盤，造成嚴重治安危機且引發國人焦慮恐懼，印度移工議題甚至在許多國家引發廣泛討論。

國民黨團也提出三點主張，一、在現行制度未改善前，反對印度移工來台；二、行政院應立即說明完整政策動機和產業需求；三、在高達9.3萬逃逸移工問題未有效解決之前，不得任意擴大移工來源國。

民進黨立委吳思瑤表示，行政院長赴立院進行專案報告沒問題，只要在野黨願意回崗位，進行合理監督，民進黨團都支持。