民團：台中市政府縱容違法工廠營運 籲監院調查

民團今天赴監察院陳情指出，台中市華利鋼鐵公司違法營運，遭勒令停工後仍持續經營，市府卻未動用斷水斷電等強制手段，有圖利、瀆職之嫌疑，希望監察院立案調查市府是否涉及行政怠惰、瀆職等。

監督施政聯盟、時代力量台中黨部、小民參政歐巴桑聯盟中彰投黨部等單位代表，上午到監察院遞陳情書，並舉行記者會，喊出「盧秀燕市府瀆職、縱容農地違章工廠」等口號。

鋼鐵廠附近王姓住戶指出，她多年來持續遭受華利鋼鐵高分貝的噪音侵害，生活長期處於干擾與破壞之中，睡眠品質嚴重受損，身心健康飽受折磨。雖然華利鋼鐵3年半前遭勒令停工，但仍持續違法營運，她今天出門準備北上陳情時，工廠也在營運中。

王姓住戶說，雖然台中市府有裁罰業者違法營運，但對違法業者而言，罰款不過是營運成本之一，業者持續經營顯示台中市府執法消極，甚至怠忽職守、未依法落實處分，因此她向監察院陳情，希望監察院立案調查台中市府是否涉及行政怠惰及瀆職，並督促台中市府採取具體有效的執法措施。

時代力量台中黨部執行長鄒明諺說，台中市府曾強調已稽查華利鋼鐵且做出裁罰，但這樣的裁罰，彷彿只是業者繼續違法營運的「規費」。監督施政聯盟執行長許心欣說，華利鋼鐵3年半前因未依照「工廠管理輔導法」規定申請納管，台中市政府才要求勒令停工，但業者依然持續營運。面對違章應拆未拆，恐有圖利之嫌。

小民參政歐巴桑聯盟中彰投黨部發言人蔡佩珊也說，華利鋼鐵蓋在特定農業區上的「農牧用地」，距離陳情人住家不到10公尺，長期造成噪音還有污染，受害者已陳情、檢舉20年，至今卻還在運作，希望監察院調查當中是否有缺失。