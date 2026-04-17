梁文傑澄清統戰工具非媽祖而是信仰 藍批：逢中必反 得罪信眾才改口

陸委會副主委梁文傑遭質疑「將媽祖視為統戰工具」，梁文傑昨天澄清，他所指的是中共利用台灣宗教信仰進行統戰，並非指媽祖本身是統戰工具，強調「這根本是兩回事」。不過，國民黨立委賴士葆質疑，民進黨發現質疑媽祖文化會得罪大量信眾，所以才要改口，然而「逢中必反」的本質根本沒有改變。

2026年白沙屯媽祖進香已於12日深夜起駕。先前梁文傑於記者會表示：「不只是媽祖，包括保生大帝、神農大帝、關帝爺等民間信仰，近年來都被中共作為對台統戰可利用的工具」。相關言論近期被網友貼上社群平台，質疑梁文傑為了政治鬥爭，無限上綱的扭曲各種民間信仰和價值。

梁文傑對此回應，當時記者會的原意，是指中共會利用台灣的媽祖與關公信仰等進行統戰操作，這跟媽祖本身是統戰工具「根本是兩回事」。他進一步指出，台灣確實有部分媽祖廟受到對岸影響，並組織起來，奉福建湄洲媽祖為祖廟；部分關公廟也有類似情形。不過，「白沙屯媽祖並不在這些組織裡面」。

梁文傑強調，陸委會長期提醒，中共會利用台灣的各種宗教信仰、組織管道與可能場域進行統戰，但「並不是說媽祖本身是統戰工具」。

調查局曾經在對立法院的報告中，分析中共的8大類對台滲透樣態，其中以文化交流包裝統戰圖謀是其中之一，如福建莆田湄洲媽祖廟憑藉地理優勢型塑祖廟地位，招攬台灣廟宇赴陸參拜分靈等多元方式鏈結情感認同，佯「以情促融」包裝統戰圖謀。

調查局分析，中國、台灣地理位置相近，歷史、文化、語言相通，中共運用離散文化概念操作認同，強調台灣宗教、族群脈絡源自中國，如福建莆田湄洲媽祖廟憑藉地理優勢型塑祖廟地位，招攬台灣廟宇赴陸參拜分靈、宗教旅遊、舉辦學術研究論壇等多元方式鏈結情感認同，佯「以情促融」包裝統戰圖謀。

賴士葆質疑「反正甚麼和大陸有關聯的都講成統戰。」，他指出，畢竟很多台灣人相信媽祖信仰，但媽祖是從大陸來的，梁文傑在陸委會總是擔任監軍、黑臉的角色，要斬斷一切和中國大陸的關聯；但現在發現質疑媽祖文化會得罪信眾，所以才要改口，然而「逢中必反」的本質根本沒有改變。