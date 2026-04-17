政院半年內提軍警待遇調整修正案 白黨團：應按三讀版本編列

中央政府總預算案在經由立法院長韓國瑜召集朝野協商後終於推進，根據協商結果，將於行政院長卓榮泰21日報告後付委審查；至於在野黨所堅持的軍警待遇調整，政院須在半年內提出相關修正案。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今指出，其實行政院不需要拖到6個月，應儘速依照已通過的法案內容編列預算。

陳清龍表示，黨團的立場很清楚，對於軍人、公教與警消的待遇保障是一貫堅持的方向。立法院已三讀通過相關法案，行政院卻提出違憲聲請，這點黨團認為不妥。朝野協商要求行政院須於6個月內提出替代方案，但其實不需要拖這麼久，「政院應該儘速依照已通過的法案內容編列預算，確保相關人員的權益。」

立委劉書彬指出，在警消退休所得替代率的部分，黨團有非常重要的依據，就是銓敘部發出的審定書，上面清楚載明修法前後的退休金差異。未來若進入訴訟程序，這些公文書將成為重要證據，作為爭取權益的基礎，也有助於後續行政執行。

至於軍購條例，陳清龍說，黨團感謝國際對台灣國防安全的關注，不過民眾黨的立場一向很清楚：支持國防、但反對空白授權。國防預算應該買什麼、何時交付、是否拿得到，都必須清楚說明，不接受在資訊不透明的情況下，要求立法院通過高額預算。若未來美方有明確、可行的項目，黨團也願意評估納入，前提是確定能交付、能落實。