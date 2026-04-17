檢察總長徐錫祥人事同意權 5月5日立院闖關

立法院會今天達成朝野各黨團共識，將在5月5日上午進行檢察總長人事同意權案記名投票表決，當天下午將邀請審計部審計長列席報告113年中央政府總決算審核報告、中央政府前瞻基礎計畫第4期特別決算審核報告等案審核經過並備諮詢。

賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任檢察總長，人事案日前已在立院完成委員會審查，在野黨質疑徐錫祥核心歷練不足、黨政人脈廣等，屆時立院行使同意權恐難過半；但法務部其實早已布局，為免藍白立委杯葛造成檢察總長出缺，早在今年2月將徐從法務部政次調任最高檢主任檢察官，以便因應同意權未過，可由徐錫祥以最高檢主任代理檢察總長職務。

台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達表示，檢察總長是檢察體系的「台積電」，認為徐核心歷練不足，曾任政務官的濃厚政治性，讓社會質疑是否能斬斷黨政人脈關係，只對法律與證據負責？