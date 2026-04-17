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林佳龍接見貝里斯教育部次長 樂見台貝大學推進合作

中央社／ 台北17日電

外交部林佳龍昨天接見貝里斯教育部次長馬希雅及貝里斯大學校長巴拉席歐訪團，雙方就台貝學術合作、人才培育及永續觀光等議題交換意見；林佳龍表示，欣見訪團與台灣大專院校互動對話，推動未來進一步合作領域。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍接見馬希雅及巴拉席歐（Vincent Palacio，另譯博拉修），並歡迎馬希雅二度訪台。

林佳龍表示，教育與人才培育向為台貝重要合作議題，兩國政府長年攜手推動獎學金計畫，貝國留台學生不僅是國家珍貴的人才資源，更是台貝跨文化的連結橋梁。

林佳龍指出迄今已4度造訪貝國，對於貝國蔚藍海洋與大藍洞（Great Blue Hole）美景印象深刻，貝里斯擁有豐沛觀光資源以及位處中美洲及加勒比海地理樞紐的優勢，雙方應持續推動永續觀光，強化餐旅等技職領域人才培育及提升產業競爭力，輸出台灣成功經驗與know-how並雙向學習，全面提升雙邊夥伴關係。

馬希雅感謝台灣用心安排行程與周到接待，以及台灣不遺餘力協助貝國培育人才的貢獻，並肯定貝國留台學生已成為國家社會重要資產，強調此行參訪中興大學、大葉大學及美和科技大學等，面對面分享教育理念及實務經驗，獲益良多。

巴拉席歐對於台灣政府近期捐贈該校醫學教學設備表達誠摯謝意，特別期待與台灣大專院校在各項議題上展開合作，共創雙贏。

外交部說明，貝里斯大學是貝國唯一的國立大學，繼2022年分別與中興大學及大葉大學簽署合作備忘錄（MOU）後，這次在台期間也與美和科技大學簽署備忘錄，有助深化兩國高等教育合作，提供青年學子更多的多元學習管道與機會。

教育部 貝里斯 外交部 林佳龍

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