李貞秀遭開除黨籍頻向黨內開砲 陳清龍：不會隨之起舞

民眾黨前立委李貞秀因言行影響聲譽遭開除黨籍，她近日參與多檔政論節目，指控民眾黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡早計劃好讓她離開，更砲轟黃是偽君子、「吃人夠夠」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今受訪時表示，黨團不會隨之起舞，因為有很多更重要的議題等待推動。

陳清龍表示，相當遺憾，相關人士因為個人爭議占據了很多公共討論空間。過去大家曾經一起努力，現在卻選擇透過特定媒體平台發表這些言論。這是她個人的選擇，相關指控皆屬於她個人行為與說法，黨團不會隨之起舞。台灣還有很多更重要的事情需要關注與推動，民眾黨所有成員會持續把重心放在政策與民生議題上。

立委洪毓祥說，「態度決定高度，格局決定結局，思路決定出路。」黨團希望，曾經一起為民眾黨理念努力過的人，不應該再做無謂的消耗。畢竟現在還有很多更重要的事情要做，包括總預算的後續審查、國防軍購案，以及各項民生法案，這些才是民眾黨應該全力投入的重點。

至於遞補李貞秀席次的許忠信何時上任，陳清龍指出，相關程序還在進行中，依照中選會時程，大概是在4月22日宣誓就職，黨團也跟許忠信保持密切聯繫。