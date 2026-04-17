影／大甲媽遶境進香今晚起駕 藍綠白政治人物都到場

2026年大甲媽祖遶境進香今晚10點5分將起駕，今天早上廟內外已有許多信徒參拜，也有信徒將進香旗綁上符令後提早出發；今天鎮瀾宮將有藍綠白政治人物到場，包括民眾黨二任主席柯文哲與黃國昌，另有藍綠年底要選台中市長的立法院副院長江啟臣和立委何欣純到場，晚上由立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文與台中市長盧秀燕等人參加起駕，恭送媽祖出廟。

今天一早鎮瀾宮已有參拜人潮，許多信徒從外縣市搭車開車抵達大甲，進入廟內後媽祖上香稟告，有人提早在進香旗上綁好符令要出發，一名婦人說，她走路慢，提早出發可以慢慢走。

今天下午民眾黨二任黨主席柯文哲與黃國昌將到場參拜；下午5點上轎典禮，立法院副院長江啟臣與台北市長蔣萬安、立委何欣純、黃健豪、民進黨秘書長徐國勇與台中市副市長黃國榮副等人參加；前副總統呂秀蓮隨即到場上香。

晚上10點5分起駕，由立法院長韓國瑜、國民黨黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、花蓮縣長徐榛蔚、立法院黨團總召傅崐萁與新北市長參選人李四川等人到場，廟內外將湧進大批人潮恭送媽祖出廟。