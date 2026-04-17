【專家之眼】民主非在同溫層取暖 民主基金會錢該怎麼花？

就在美國總統川普始終質疑2020年大選結果、近年各大城市民眾走上街頭，高舉「捍衛民主」、「拒絕法西斯」標語之際，特定媒體爆料，國民黨主席訪陸行程是由外交部捐助的台灣民主基金會政黨補助款埋單，不符基金推廣交流民主申請要旨。其他綠媒側翼很有默契的隨即發起批評，總統府發言人也跟上表示，「國民黨有跟共產黨談到任何民主嗎？」

兩件事看似無關，卻能讓人思考現今民主制度困境，以及國家預算的補助意義，值得一評。該先說的是，本文不陷入普世價值、民主定義論戰，而是要打破刻板印象，探究台灣納稅人的錢該怎麼花的問題。

首先，也最重要釐清的一點，是國民黨此舉是否違法，或違背基金會「政黨補助計畫作業要點」（下稱補助要點）？顯然沒有。兩黨以前就曾爭吵類似申請內容。例如藍委質疑民進黨的「2023國務青旗艦營」，是為黨青年軍投入輔選，黨主席賴清德曾講明「是為了選舉」，而「2023青年對話行動」，目的也是政黨搶青年選票云云。如果一定要嚴格規範申請活動內容，儘可提案在章程中修訂清楚。也值得一提的是，2012年時任立委蕭美琴以台灣民主基金會董事身份赴上海，參加「第三屆兩岸關係和平發展的機遇和挑戰」研討會，不知是否也談「任何民主」？當時她參與的會議報告應可提出釋疑。

其次，民主價值多元，空談沒有意義。藍營做法，其實是反映了兩岸互動裡，中華民國的存在，就已不言而喻的內含民主之看法。此可例見於1996年李登輝總統就職演說：「二十世紀的中國人，奮力追求的是，建設富強康樂的新中國，與實踐中山先生主權在民的理想」、「我們在台灣實現了中國人的夢想！」這也是李推動兩岸交流，就認為可以和平演變對岸的底氣。而今日代表多數民眾希望和平的在野黨領袖，不贊同少數總統一直激化兩岸對抗出訪對岸，也是民主精神體現。不料現在執政黨卻覺得我們處處缺點，提升民主只能限縮在抱團取暖。

第三，「談民主」沒法解決台灣面臨的急迫問題。當前台灣迫切該解決者，以黨派立場來說，藍白認為是內部民主，綠營則認為是外在壓迫問題。無論何者，都不是跟任何國家「談民主」可以解決的；反之，藍營去北京，為的是要謀求和平，讓多數人民看到希望。令人啼笑皆非的是，還有人想趁機拿卓榮泰訪日「自掏腰包」類比藍營訪陸。卓是否自掏腰包恐怕還要等政權輪替後好好調查，而若以「補助要點」來說，有關提升台灣能見度之相關活動，卓來去遮遮掩掩，回來後還是只敢說個人行程，恐怕無比較基礎。

簡言之，不是跟幾個西方國會智庫小圈圈搞活動才是推展民主，像美國正在經歷「民主倒退」（Democratic Backsliding），台灣被某些西方媒體評鑑民主成績優於美國，綠營敢於指導美國嗎？更重要的是，如何善用預算，使我們現行制度可以存續，只要做得到此，相信國人都覺得錢花的值得。

此外，該事件被拿來大做文章，說到底只是綠營批評國民黨主席訪陸的餘波。細究鄭主席訪陸言行，確有值得斟酌之處。但問題在綠營不好好認真做功課，面對兩岸事務多是膝反射思考，又用國安人士名稱藏頭露尾的放話，讓民眾失去興趣，只能拿這種枝微末節小事炒新聞。綠營論述有危機還是小事，國家方向失去活力與創意，恐怕是更值得擔憂的事。