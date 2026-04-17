公視董監事審查流會 李遠請立院重提審委

文化部昨天舉行第八屆公視董監事第二次審查會議，由於上周集體請辭的八位在野黨審查委員昨全數缺席，會議宣告流會。文化部長李遠表示，將請行政院發文立法院推舉八個審委後再審，但之前審委要求「政黨協商」董事名單是強人所難，他提出的第二波公視董事候選人名單不會動。

今年一月立院才修掉公視法的董事延任機制，公視董事會提名與審查若未在一個月內完成，任期已滿的公視董事自動解任。經此波折公視董事會將進入空窗期。公視總經理徐秋華昨突然以健康康因素請辭，由副總經理謝玒玲代理。

昨天下午舉辦的公視董事審查會議，出席的七位審查委員翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、蔡茂寅，輪流發表意見。蕭新煌表示，審查委員是受立法院推舉的社會公正人士，如果還要經過政黨協商，還要審查委員做什麼？黃世鑫說，八位委員若認為行政院提名不符合程序，應該到會議上表達觀點，退回行政院的名單，而不是透過聲明的方式來操作。

李遠隨後在臉書發表公開信，形容此次審查會議是真心換絕情，並自嘲是頭號戰犯，因沒做到事前政黨協商，但審查委員會職責是針對行政院提出名單做實質審查，沒所謂的政黨協商。