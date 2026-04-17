座車被裝追蹤器 李乾龍婉拒報案

國民黨副主席李乾龍座車傳出遭人安裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁前天指李曾收到恐嚇信，引發關注。新北市警局長方仰寧昨說，第一時間即指派員聯繫李乾龍，但李乾龍婉拒警方受理，也拒絕透露相關細節。李乾龍昨說，有人告訴他可能是情治單位所為，但這不能亂猜，「過了就好、小事化無，大家和平相處，希望到此打住」。

據了解，李乾龍司機去年十一月去保養車輛，車廠人員發現座車疑遭人安裝追蹤器，但李覺得是小事，未放在心上。李乾龍昨說，他第一時間還問妻子，「是妳裝的嗎？要抓小三嗎？」去年十一月發現追蹤器拍照存證後即扔掉。

李乾龍昨天上午前往新莊拜會新北市議長蔣根煌，新北市副警察局長林武宏也前往會談約十分鐘。林表示，李乾龍十分感謝警方關心並客氣說，「都是小事，已經過去很久，不會報案，後續也不須警方追查」。

尹乃菁昨說，國民黨手上保有證據，包括追蹤器以及李乾龍接到的恐嚇信。老人家感覺到被恐嚇了，從大罷免開始，國民黨公職的通聯紀錄都掌握在檢調手中，立委徐巧芯、王鴻薇、馬文君最近都收到恐嚇信函，「對國民黨來說，當然是極其嚴重的事」。

總統府發言人郭雅慧說，總統府嚴正抗議惡意指控，民主國家中一個政黨副主席遭不法跟監，是非常嚴重的事情，攸關國家對於民主法治的信任問題，呼籲國民黨和李乾龍盡快報案，讓真相水落石出。

中廣前董事長趙少康說，賴清德總統有責任要求情治單位不能這樣，他鼓勵李乾龍提告，「這不是小事」。新北市長侯友宜說，絕不允許任何違法的事情，該處理就要處理。

新北政界多認為是勒索詐騙手法，情治單位手法不會這麼粗糙。資深刑警指出，俗稱「豆子」的ＧＰＳ追蹤器最常見於徵信業者受託掌握行蹤，由於派人跟監有風險，將追蹤器安裝在車上，直接掌握對方行蹤最保險。