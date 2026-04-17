新聞眼／放下算計 該依法行政了

中央政府總預算案卡關近二三○天，前天終於在立法院長韓國瑜召集朝野協商下得到轉圜，行政院長卓榮泰點頭同意執行七一八億元新興計畫預算案。回頭看這場憲政僵局，朝野互比氣長，國家、人民沒人是贏家，依法行政、回歸制度才是正辦。

回顧這起總預算之爭，主因行政院未依照立法院三讀法案，編列軍人加薪、提高警消人員退休替代率預算，因此藍白聯手拒審、提出復議案以示抗議。但預算法本就有「不關門設計」，導致政院也毫髮未傷，公部門幾乎照常運作。

卓榮泰原先主張立法院不得提出增加預算法案，因此拒絕編列軍人加薪，但在法治國家，依法行政是基本原則，政院有異議提出釋憲、覆議等救濟程序，但仍然必須先依法執行，否則立法院形同被廢院，通過任何法律還必須看閣揆臉色才算數。

即使國會早已通過中選會人事，行政院卻遲未發布任命案；公廣董監事名單也未依公視法精神，達成某種程度的協商討論。行政院「不副署、不任命、不執行、不妥協」，導致僵局惡性循環，國民黨立委許宇甄抨擊，「行政獨裁」正在成形。

這場朝野僵局，在野黨其實先遞出橄欖枝，主動抽出ＴＰＡＳＳ、生育補助等七一八億元新興計畫預算同意政院動支。立法院公決案雖對政院僅有建議權，但卓榮泰面對能解民生燃眉之急的解方，仍不領情指「預算不能只開二％大門」。

如今在野黨又退一步，同意審查總預算，還提出政院應在半年內提出軍人加薪相關修法並編列預算，等於政院可以依照自己意願修法後，於明年提出軍人加薪預算，算是兩全其美，給足政院台階，在野黨也可以宣稱爭取到追加預算。

總預算歹戲拖棚了大半年，政院大開選擇性依法行政的惡例，國會放棄天職不審預算也討不到便宜。朝野放下政治算計，別把總預算當政治籌碼，認真審查納稅人每一筆血汗錢，才是對得起國人之舉。