政院轉彎 718億新興計畫下周啟動

今年度總預算案僵局有解，預計下周交付委員會審查。行政院長卓榮泰昨表示，屆時將函請機關執行七一八億元新興計畫預算，並在體制健全、法制完備與公平衡平原則下檢討精進軍警條例；行政院副秘書長阮昭雄也說，相信中選會委員人事完備及補提名都會往前一大步。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，國民黨團是「政治解決、相忍為國」，讓事情往前走，而不是繼續僵在那裡；行政院也應展現同樣誠意，而非給人一種「拿預算做壓力測試」的感覺，預算是國家的，不是哪一方可以拿來當作交換條件的工具，既然總預算即將付委，請行政院依法行政、如期執行。

民眾黨立院黨團總召陳清龍說，對於浮編、濫編的預算，立法院本來就應嚴格監督、該刪就刪。總預算案僵局是賴清德總統、卓揆一手造成，如今在立法院長韓國瑜主持下，卓揆願意公開承諾於半年內提出「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」的修法，希望卓揆放下政治算計，不要失信於民。

至於中選會爭議，陳清龍說，國會早已通過中選會人事同意權，卓榮泰卻卡著未公布，昨協商時，行政院仍堅持要等另提中選會委員後再處理，卓揆癱瘓不只是中選會，更是延宕中選會辦理年底選舉的工作。

立法院朝野黨團協商已達共識，總預算預計廿一日付委審查，政院也應在半年內提出有關軍警待遇的相關修正；協商並確認，後續審議總預算案時，立法院將如數照列七一八億元新興計畫預算且不予凍結。卓榮泰表示，政院歡迎也接受，此結果有助政策如期展開，且讓公務員安心執行公務，待總預算案付委後，將函請機關啟動相關預算執行。

行政院前天允諾，將持續研議修訂軍人待遇條例及警察人員人事條例等規範。卓榮泰也提出三原則，稱將在體制健全、法制完備及公平衡平的原則下檢討精進。國防部應就現行軍人待遇、加給、福利措施與未來應強化事項提出完整檢討規畫，警察人事制度也將在符合體制與法制原則下持續與立院溝通，尋求合理方案。

行政院過去對軍警待遇調整等兩個法案聲請釋憲，行政院發言人李慧芝說，編列預算是行政院的權力，過去是因預算編列權有被侵害之慮，且對特定職別大幅加薪，破壞公務體系衡平性，釋憲與未來政院因政策必要而提出修正案，是兩件不同的事，不互相影響。

隨著預算解套，中選會人事案也迎來轉機。立法院三月審查通過中選會主委被提名人游盈隆等四人，但副主委等三人遭在野封殺。阮昭雄昨表示，隨著卓揆下周赴立院報告總預算案並完成詢答，在目前朝野互動氣氛轉好下，中選會人事完備及另外三位人選補提名，未來應該都會往前邁出一大步。