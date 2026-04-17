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陸推恢復滬閩來台自由行 梁文傑：小兩會磋商不可免

聯合報／ 記者陳宥菘、特派記者廖士鋒／連線報導

鄭習會後，大陸宣布的十項措施中，包括推動恢復上海及福建居民來台自由行試點，陸委會副主委梁文傑昨天在例行記者會上重申，自由行與團客的恢復都要經過觀光小兩會的磋商，並指仍待陸方做出明確政策公告。

梁文傑昨天表示，居住在中國大陸地區的人民要想來台，首先要申請大通證（大陸居民往來台灣通行證），在陸方仍沒有明確公告哪個城市或地區的人民可以申請之前，（政策落實）基本上是不可能。他說，不管是上海、福建還是其他地區的大陸人士要來台灣，且不管是自由行還是團體，「首先他們（陸方）那一關的部分要確定好，而且要明確的公告」。

梁文傑提到，大陸在兩個多月前宣布上海居民可以到金門、馬祖旅遊，到現在為止，上海還沒有正式宣布居民可以申請簽證，因此目前仍沒有實際進展，認為先把這件事做好，「一步一步來」，「其他要求或『支票』就再『慢慢研究、討論』，並加以落實」。

梁文傑並指，不管是自由行還是團客，小兩會的磋商「都是不可避免的」。他舉例，過去陸客來台自由行有每日人數限制，但當時是用整個大陸地區陸客來台來計算，現在只開放上海、福建居民來台，因此配額的計算，或者像是陸客在台旅遊可能遭遇風險，相關應對機制等問題，都需要談。

鄭習會後，一場大型兩岸青年交流活動昨天上午在湖南長沙登場，大陸國台辦副主任趙世通昨天致詞時特別喊話，實現兩岸交流往來正常化、常態化，是兩岸同胞的共同期盼。

「二○二六海峽兩岸（湖南）青年交流發展大會」昨天於湖南賓館開幕，趙世通致詞時表示，這場活動在中共總書記習近平邀請中國國民黨主席鄭麗文率團到大陸訪問後舉行，具有特殊意義。他表示，兩岸青年要把握歷史大勢，努力推動兩岸關係重回和平發展的康莊大道。

中共 習近平 兩岸

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