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李貞秀遭民眾黨開除黨籍 陸委會梁文傑嘴角失守：蠻有戲劇性

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑16日主持召開例行記者會。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑16日主持召開例行記者會。記者陳宥菘／攝影

陸配李貞秀先前就任立委時因雙重國籍、戶籍爭議，遭賴政府認定不具立委資格，並拒絕接受她的質詢，但最終她卻是因民眾黨內的茶壺風暴，被開除黨籍而下台。陸委會副主委梁文傑16日被問及此事時嘴角失守，表示「這些事情蠻有戲劇性的，國台辦本來說要幫陸配遮風擋雨，現在變成李貞秀要國台辦對黃國昌終身究責，這是蠻好玩的。」

梁文傑16日主持召開陸委會例行記者會，被問及李貞秀近期風波，他表示，關於李貞秀女士的事情，政府從頭到尾講的是制度問題，「不針對李女士本人」。民眾黨或任何政黨以後要換一個陸配來當立委，政府的態度還是一樣。他說，其實從徐春鶯案就可以看得出來，中共是處心積慮的要把陸配名單塞到一些政黨的不分區裡面，這也是政府對這個問題特別謹慎的原因。

梁文傑說，至於民眾黨怎麼處理自己的黨員，那是各政黨內部的事情，但他忍不住吐槽表示，「不過如果因為失言或者是批評黨內同志就要被開除黨籍，那我的黨籍可能很久以前就不存在。」他接著嘴角失守，說李貞秀的事件「蠻有戲劇性的」，國台辦本來說要幫陸配遮風擋雨，現在變成李貞秀要國台辦對黃國昌終身究責，「這是蠻好玩的」。

梁文傑表示，民眾黨刻意叫李貞秀去大陸放棄國籍，「我想他們是想要做一個戲，塑造李貞秀去了大陸但是無法放棄的印象，來博取同情」。

梁文傑並強調，讓李貞秀女士沒有辦法當立委責任是在陸方，從來不是在我方。如果陸方大大方方讓李女士除去國籍的話，那李貞秀女士擔任立委的資格是完全沒有問題。他說，當初柯文哲要提名徐春鶯的時候，陸委會就再三提醒，「但是民眾黨就是堅持要拚拚看，這個也是民眾黨的特色。」

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