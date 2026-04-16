賴總統出訪史瓦帝尼前夕爆我大使涉貪？外交部斥子虛烏有、假訊息

針對有網友在網路社群引述Swaziland News報導，指控我駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇涉及多起腐敗案件。外交部晚間澄清說明，稱相關爆料子虛烏有、內容毫無事實基礎，亦未提出任何具體證據，屬典型錯假訊息操作。

根據網友引述的媒體報導，點名梁洪昇與工程、製藥公司有關聯，涉及五項腐敗案件，此事在社群引發討論。

外交部指出，梁洪昇自到任以來，積極深化台史邦誼、推動雙邊關係，與史國王室及政府互動良好，成果有目共睹，因而成為有心人士鎖定攻擊的對象。

外交部表示，經查，總部位於南非的Swaziland News是一家接受中國資助並具特定政治立場的媒體，該媒體立場鮮明，除長期批評史國王室及政府施政外，也持續在國際間散布貶抑我國主權、破壞台史邦誼的錯假訊息。

外交部表示，過去賴總統在2023年副總統任內訪問巴拉圭期間，即曾出現有心人士刻意散布假訊息混淆國人視聽、刻意攻擊政府外交作為的情形；相關案例顯示有境外勢力系統性操縱假訊息，意圖破壞我國外交關係。

外交部呼籲，國人務必提高警覺，切勿輕信或轉傳此類攻擊國家外交關係、傷害第一線外交人員的錯假訊息，外交部也將就相關假訊息在網路平台散布的情形向警方報案，並全力捍衛外交部及第一線同仁的清譽，盼各界共同守護我國對外關係與國家利益。