快訊

台指期夜盤回檔震盪 多空交戰37,000點大關

嘉義82歲翁燒廢木釀悲劇 疑跌倒無力起身…遭烈火活活吞噬

明宜花防較大雨勢 周末全台有雨…這日又有一波新鋒面接近

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統出訪史瓦帝尼前夕爆我大使涉貪？外交部斥子虛烏有、假訊息

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部。本報資料照片
外交部。本報資料照片

針對有網友在網路社群引述Swaziland News報導，指控我駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇涉及多起腐敗案件。外交部晚間澄清說明，稱相關爆料子虛烏有、內容毫無事實基礎，亦未提出任何具體證據，屬典型錯假訊息操作。

根據網友引述的媒體報導，點名梁洪昇與工程、製藥公司有關聯，涉及五項腐敗案件，此事在社群引發討論。

外交部指出，梁洪昇自到任以來，積極深化台史邦誼、推動雙邊關係，與史國王室及政府互動良好，成果有目共睹，因而成為有心人士鎖定攻擊的對象。

外交部表示，經查，總部位於南非的Swaziland News是一家接受中國資助並具特定政治立場的媒體，該媒體立場鮮明，除長期批評史國王室及政府施政外，也持續在國際間散布貶抑我國主權、破壞台史邦誼的錯假訊息。

外交部表示，過去賴總統在2023年副總統任內訪問巴拉圭期間，即曾出現有心人士刻意散布假訊息混淆國人視聽、刻意攻擊政府外交作為的情形；相關案例顯示有境外勢力系統性操縱假訊息，意圖破壞我國外交關係。

外交部呼籲，國人務必提高警覺，切勿輕信或轉傳此類攻擊國家外交關係、傷害第一線外交人員的錯假訊息，外交部也將就相關假訊息在網路平台散布的情形向警方報案，並全力捍衛外交部及第一線同仁的清譽，盼各界共同守護我國對外關係與國家利益。

史瓦帝尼 外交部 假訊息

延伸閱讀

賴總統將出訪史瓦帝尼 國安局長視導維安任務

總統將出訪史瓦帝尼 涉外人士：展現台灣外交誠信韌性

最明確的公開警告...川普：若中國軍援伊朗 將加徵50%關稅

要稱南韓或韓國？ 外交部：本來就有很多種不同稱呼

相關新聞

【重磅快評】「貞人秀」熱映 柯文哲拉得住李貞秀？

民眾黨前立委李貞秀遭開除黨籍後，非但未見沉潛，反而火力全開，迅速從民眾黨話題女王，轉身成為綠營政論節目的當紅來賓。她揚言「有仇必報」，砲轟昔日同志「奴才」、「魔鬼」，綠營則不斷煽風點火，即使民眾黨前主席柯文哲出面三度喊話「Calm Down（冷靜）」，這場「貞人秀」恐怕都難以喊卡。

收90萬販售清潔隊員職位 監院彈劾屏東竹田鄉長並送懲戒

屏東縣竹田鄉前鄉長吳振中利用擔任鄉長期間收受賄賂販售清潔隊員職位，監察院表示，被彈劾人吳振中為安排清潔隊員職缺，而收受90萬元賄賂，還威逼下屬製作不實考核結果以解僱時任4名清潔隊員，均核有違失，情節重大，因此通過彈劾案，全案並移送懲戒法院審理。

張榮恭批賴總統：軟硬不如陳水扁 避戰謀和才是保台關鍵

「鄭習會」日前落幕，國民黨副主席張榮恭陪同黨主席鄭麗文訪問大陸。張今晚接受廣播專訪，批賴清德總統軟硬都不如前總統陳水扁，連制憲正名都不敢講。張也說，民進黨不必緊張會破壞國安，不要拿大棒子嚇人，背後老大哥、美國總統川普罵遍各國領袖，只有對中國國家主席習近平讚不絕口

賴總統出訪史瓦帝尼前夕爆我大使涉貪？外交部斥子虛烏有、假訊息

針對有網友在網路社群引述Swaziland News報導，指控我駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇涉及多起腐敗案件。外交部晚間澄清說明，稱相關爆料子虛烏有、內容毫無事實基礎，亦未提出任何具體證據，屬典型錯假訊息操作。

美台關係再升溫…谷立言昨會朱立倫 談台灣韌性與安全

美國在台協會（AIT）晚間發文表示，處長谷立言（Raymond Greene）昨會晤國民黨前主席朱立倫，討論美國對韌性、安全且具連結性的台灣之長久支持，谷立言亦重申，強健的美台關係有利於美國、台灣及全世界的人民。

李貞秀遭民眾黨除籍…梁文傑：任何一位陸配當立委 陸委會「態度一致」

前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍，喪失不分區立委資格。陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，陸委會「從頭到尾講的是制度，不針對李女...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。