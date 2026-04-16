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李貞秀遭民眾黨除籍…梁文傑：任何一位陸配當立委 陸委會「態度一致」

中央社／ 台北16日電
前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍，喪失不分區立委資格。陸委會副主委兼發言人梁文傑16日在記者會上表示，民眾黨如何處置黨員是他們內部的事，但若因為失言就被開除黨籍，「我的黨籍可能很久以前就不存在了」。中央社
前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍，喪失不分區立委資格。陸委會副主委兼發言人梁文傑16日在記者會上表示，民眾黨如何處置黨員是他們內部的事，但若因為失言就被開除黨籍，「我的黨籍可能很久以前就不存在了」。中央社

民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍，喪失不分區立委資格。陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，陸委會「從頭到尾講的是制度，不針對李女士本人」，民眾黨或任何政黨以後要換任何一位陸配當立委，陸委會的態度還是一樣。

大陸委員會（陸委會）今天召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑針對李貞秀一事強調，從徐春鶯案可看出中共處心積慮要把陸配放進政黨不分區名單，「這也是我們對這個問題特別謹慎的原因」。

至於民眾黨如何處置黨員，梁文傑說，這是他們內部的事情，「不過如果因為失言或者批評黨內同志就被開除黨籍，那我想，我的黨籍可能很久以前就不存在了」。

梁文傑指出，這件事情蠻具戲劇性，從國台辦原本說要幫陸配遮風擋雨，到現在變成李貞秀要求國台辦對黃國昌終身究責，「這是蠻好玩的」。

梁文傑認為，民眾黨刻意叫李貞秀去中國放棄國籍可能是想做戲，塑造李貞秀去了中國但無法放棄的印象，博取同情。而李貞秀無法放棄國籍、沒辦法當立委的責任在陸方，「如果陸方大大方方讓李貞秀除去國籍的話，那李貞秀女士她擔任立委的資格是完全沒有問題的，那這個責任是在陸方」。

梁文傑還說，當初柯文哲要提名徐春鶯時，陸委會就再三提醒，但民眾黨堅持要「挑戰」，「那這個也是民眾黨的特色，只能這樣解讀」。

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