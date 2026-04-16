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【重磅快評】「貞人秀」熱映 柯文哲拉得住李貞秀？

聯合報／ 主筆室
李貞秀日前受訪批黃國昌，同時也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦。（記者黃義書／攝影）
李貞秀日前受訪批黃國昌，同時也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦。（記者黃義書／攝影）

民眾黨前立委李貞秀遭開除黨籍後，非但未見沉潛，反而火力全開，迅速從民眾黨話題女王，轉身成為綠營政論節目的當紅來賓。她揚言「有仇必報」，砲轟昔日同志「奴才」、「魔鬼」，綠營則不斷煽風點火，即使民眾黨前主席柯文哲出面三度喊話「Calm Down（冷靜）」，這場「貞人秀」恐怕都難以喊卡。

李貞秀短短70天立委任期就黯然下台，還被指控「要錢才請辭」，她選擇大開地圖砲，將矛頭指向民眾黨主席黃國昌、民眾黨立法院黨團主任陳智菡和許甫夫婦等人，將內部矛盾公開化、戲劇化。值得注意的是，李貞秀一方面猛批黨內高層，另一方面卻刻意「尊柯」，強調不會反駁柯文哲，形成「選擇性對抗」的微妙策略。

不過，柯文哲與黃國昌昨天一同現身受訪，代表兩人站在同一陣線。柯表示，李貞秀應該謹言慎行，一開始大家都很幫忙，她卻把自己搞成這個樣子，後來中評會是7比0全票通過開除，愈急著矯正就愈講愈錯，後來就沒辦法收拾。黃國昌也駁斥，李貞秀一直說謊，沒辦法掩飾自己問題。

民眾黨中評會開鍘，反倒像摘除李貞秀的政治緊箍咒，讓她可以暢所欲言，不再需要顧及黨紀與政黨形象；當前情勢下，政治聲量成為她最大的政治資產，愈是激烈、衝突的辛辣發言，愈能擴大她的話語權。

除了綠營見縫插針，民眾黨的處理方式也在無形中助長這場風暴。從一開始國籍案「全黨護一人」，到最後中評會7比0火速開除，但民眾黨也尚未公布李貞秀「討錢」的關鍵證據，全黨轉折過於劇烈，不僅未能建立一致性敘事，反而留下內鬥、切割的陰謀論，讓李貞秀更容易將自己塑造成「被迫害者」形象，進一步合理化她對外開火的行為。

民進黨當然見獵心喜，連一向對陸配議題伶牙利齒的陸委會副主委兼發言人梁文傑都聲援說，若是因為批評黨內同志而遭開除，那他的民進黨籍恐怕早就不復存在。綠媒和網軍的推波助瀾，讓「貞人秀」持續加溫，「貞心換絕情」、「秀秀姐」等各種標籤不斷被二創與傳播，使整起事件愈加娛樂化、戲劇化，甚至模糊化原本的是非本質。

從霸凌、歧視到復仇敘事，「貞人秀」集結當代政治最具張力的衝突元素，一旦進入政媒循環，就難以輕易落幕。對李貞秀而言，持續發聲或許是維持政治能見度的必要手段，但這場逐漸失控的個人秀，反映的正是「聲量凌駕理性」的政治困境。柯文哲尚未從京華城案脫身，每日爆破的「貞人秀」更成為新的燙手山芋，或許再次印證那句老話：「請神容易送神難」。

李貞秀 立法院 黃國昌 柯文哲 民眾黨

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