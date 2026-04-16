快訊

「魏兩億」是誰？柯、黃合體彰化輔選 柯文哲大啖美食沒回答

原本計畫來台？京都男童命案 前刑警揭4疑點「旅行預訂時間」成關鍵

台股量價榜熱股一次看 聯發科連4漲還在衝？奪成交值亞軍背後動能揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

收90萬販售清潔隊員職位 監院彈劾屏東竹田鄉長並送懲戒

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
屏東縣竹田鄉前鄉長吳振中。圖／聯合報系資料照片
屏東縣竹田鄉前鄉長吳振中。圖／聯合報系資料照片

屏東縣竹田鄉前鄉長吳振中利用擔任鄉長期間收受賄賂販售清潔隊員職位，監察院表示，被彈劾人吳振中為安排清潔隊員職缺，而收受90萬元賄賂，還威逼下屬製作不實考核結果以解僱時任4名清潔隊員，均核有違失，情節重大，因此通過彈劾案，全案並移送懲戒法院審理。

吳振中因謝姓婦人為幫女婿爭取竹田鄉清潔隊員職缺，向其收取90萬元賄賂，屏東地方法院判決出爐，吳振中犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，可上訴，縣府將依法停職並派任代理鄉長。

監察院表示，整起事件經台灣屏東地方法院判決，其犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，嚴重敗壞官箴，並腐蝕國民對於公務不可收買性及廉潔性之信賴，核有重大違失，情節重大。監察院於115年4月9日審查通過監察委員蔡崇義、田秋堇所提彈劾案。

彈劾案文補充，吳振中除賣官牟利外，竟基於騰挪職缺以安排特定人選之意圖，於剛當選後即仗恃鄉長身分影響機關人事決定，數度指示時任清潔隊長設法解僱4名尚在試用期間之清潔隊員，迫使清潔隊長捏造不實考核理由並據以終止勞動契約；經屏東地院認定屬權利濫用而不生效力，確認兩造間僱傭關係存在。

彈劾案文批評，吳振中此舉已構成權利濫用，不僅違反勞基法保障勞工權益之意旨，更侵害人民受憲法保障之工作權，戕害損及公務體系運作之公正與中立性，惡性顯屬重大。綜合吳振中所為，已違反公務員服務法第1條、第6條及第7條等規定，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，有依公務員懲戒法第2條第1款規定予以懲戒之必要，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

貪汙 監察院 監院

延伸閱讀

涉包庇鍾文智免報到 信義分局前副所長李俊良涉貪起訴求刑8年

協助「鮑魚達人」鍾文智偽造簽名 派出所副所長李俊良80萬交保

「霸凌分署長」謝宜容貪汙哭求減刑、緩刑！高院不准的判決理由曝光

裝紙箱拍打還遮臉20分鐘 台南私幼爆虐13童…教保員重罰50萬、終身禁聘

相關新聞

收90萬販售清潔隊員職位 監院彈劾屏東竹田鄉長並送懲戒

屏東縣竹田鄉前鄉長吳振中利用擔任鄉長期間收受賄賂販售清潔隊員職位，監察院表示，被彈劾人吳振中為安排清潔隊員職缺，而收受90萬元賄賂，還威逼下屬製作不實考核結果以解僱時任4名清潔隊員，均核有違失，情節重大，因此通過彈劾案，全案並移送懲戒法院審理。

民間政經兵推探討經濟安全 提醒灰色襲擾可能來自金融經濟面向

由政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，今天第二天繼續針對台灣的經濟安全、產業競爭力和經濟韌性等議題進行推演。推演計畫主持人劉復國提醒，灰色地帶襲擾可能不一定是以往普遍認知的海上或空中行動，也有可能來自經濟和金融面向。

張榮恭批賴總統：軟硬不如陳水扁 避戰謀和才是保台關鍵

「鄭習會」日前落幕，國民黨副主席張榮恭陪同黨主席鄭麗文訪問大陸。張今晚接受廣播專訪，批賴清德總統軟硬都不如前總統陳水扁，連制憲正名都不敢講。張也說，民進黨不必緊張會破壞國安，不要拿大棒子嚇人，背後老大哥、美國總統川普罵遍各國領袖，只有對中國國家主席習近平讚不絕口

陳世凱盼陸勿把觀光當政治 賴士葆嗆：堅持「小兩會」就是搞政治

交通部長陳世凱昨天說中國勿把觀光當政治，引發討論，國民黨立委賴士葆質疑，陳世凱在講自己？大陸這次完全不談政治，只談經濟與民生，那民進黨政府也應善意回應，不要把經濟及觀光的題目泛政治化，民進黨政府想堅持「小兩會」就是搞政治。

行政執行署去年專案加強執行滯欠大戶 徵起金額超過14億元

法務部行政執行署2001年成立，行政院長卓榮泰說，迄今累計執行金額已逾6980億元，且面對近年新收案件量遽增，去年新收案件高達1417萬餘件，且徵起金額突破221億元，創近4年新高；而去年專案加強執行滯欠大戶，徵起金額超過14億元，較前年成長逾38%，有效維護國家財政與公共利益，並貫徹政府公權力。

陳宥丞曝成長歷程曾被社工幫助 提議比照美大聯盟「社工英雄日」

社工人力荒，民眾黨北市議員陳宥丞今天在議會質詢時自曝，在他成長歷程，社工是他人生貴人曾挽救過他，現在他有能力，也希望讓默默在角落付出的專業社工師能被鼓勵、被看到，他建議北市府比照美國大聯盟球隊，讓每年「社工英雄日」與職棒合作，讓社工的專業被看到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。