民間政經兵推探討經濟安全 提醒灰色襲擾可能來自金融經濟面向

由政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，今天第二天繼續針對台灣的經濟安全、產業競爭力和經濟韌性等議題進行推演。推演計畫主持人劉復國提醒，灰色地帶襲擾可能不一定是以往普遍認知的海上或空中行動，也有可能來自經濟和金融面向。

主辦單位指出，「經濟安全」議題提醒與會者注意；台灣的金融與財政體系從未為地緣政治危機做好準備。從能源通膨、資本外逃到支付體系中斷的風險鏈一旦同步引爆，政府政策工具所剩無幾。壽險業超過7000億美元海外曝險、兩岸經濟依存的結構性風險，以及缺乏跨部會危機統籌機制，是推演中被反覆點出的三大缺口。

永豐銀行前資深副總經理陳松興指出，金融不穩定的時間尺度不是以週或月來衡量，而是以「小時」來計算。他提醒，灰色地帶壓力可以在沒有戰爭的情況下，產生類似戰爭的經濟效果，而第一個戰場，就是金融信心與支付的連續性。

陳松興表示，當資本外流與匯率波動，通常會在能源衝擊轉為貨幣壓力的過程中出現，這也會迫使中央銀行陷入兩難，到底要穩定匯率？還是要維持國內流通性？當貨幣壓力出現，將會加速通膨預期，並且導致侵蝕信用，而當信用惡化，最終會表現在企業現金流壓力與政治壓力上；也就是說，灰色地帶衝擊會很快速侵蝕信任，同時反應時間也很短。

他提醒，台灣的出口對全球供應鏈至關重要，而中國大陸也會因為這些經濟問題遭受嚴重衝擊，到目前為止，台灣已經花了很多精力在擔心潛在軍事衝突及能源供應衝擊，但「卻沒有花足夠時間去準備經濟層面的應對」，韌性首先是來自金融市場與經濟體系的穩定。

陳松興並說，中國大陸每天都在做網路戰及資訊戰，銀行金融體系每天大概會遭受一萬次攻擊，若到更敏感情況，台灣必須要有能力在斷網離線狀態下，維持最低限度服務，同時也要對外溝通窗口，以便快速澄清謠言避免恐慌。

本次推演計畫主持人、台灣安全研究中心主任劉復國表示，灰色地帶襲擾可能不一定是以往普遍認知的海上或空中行動，也有可能來自經濟和金融面向，過去比較少用這類觀點界定。此外，包括經濟安全、能源安全，對台灣而言都是深刻的教訓。