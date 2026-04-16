張榮恭批賴總統：軟硬不如陳水扁 避戰謀和才是保台關鍵

「鄭習會」日前落幕，國民黨副主席張榮恭陪同黨主席鄭麗文訪問大陸。張今晚接受廣播專訪，批賴清德總統軟硬都不如前總統陳水扁，連制憲正名都不敢講。張也說，民進黨不必緊張會破壞國安，不要拿大棒子嚇人，背後老大哥、美國總統川普罵遍各國領袖，只有對中國國家主席習近平讚不絕口。

張榮恭今晚接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪。他說，從連胡會到鄭習會，國民黨都是在野黨，背景都是台海局勢緊張，如果台海現在風平浪靜，國民黨有空間嗎？就是因為台海風高浪急，國民黨不希望台灣的安全陷入危機，因此要讓民眾相信台灣有一個政黨不會給台灣造成麻煩，不會給國際社會造成困擾，國民黨要有所行動。

張榮恭表示，2024年總統大選，國民黨訴求「戰爭與和平的選擇」，賴清德總統上任後驗證訴求正確，大陸圍台軍演愈來愈頻繁，到2028大選時國民黨是否還要做這樣的訴求？是的話，請問國民黨在這4年在兩岸和平上採取了什麼行動？鄭習會要證明是有行動的，賴清德可在台獨再往前走，大陸會有強硬的回應。

張榮恭說，本次解除有些藍營人士的心魔，害怕跟大陸接觸不利藍營選情等，民眾反應可解除很多人心中的疑慮，讓國民黨在推動兩岸和平可以大步前進。如果從此以後台海風平浪靜，大家也會覺得這絕對跟鄭習會有關，要對民眾對和平的需求有信心，因為賴清德自己達不到和平，沒有條件的和平在全世界恐怕是找不到的。反對台獨可以避戰，九二共識可以謀和，「避戰謀和」現在對台灣的安全來講極其迫切。

張榮恭說，賴清德硬不如陳水扁，軟也不如陳水扁，陳水扁敢宣布2006年要完成制憲、2008年實施。賴清德現在只是嘴巴講一講，說兩岸互不隸屬，連制憲正名都不敢講。陳水扁承認做不到制憲正名，連戰要去大陸訪問就給予祝福。當時國共兩黨同意推動春節包機直航，陳水扁政府同意了，歷史的功勞簿也會有陳水扁總統的一筆，在陳水扁任內實現兩岸春節包機直航。

張榮恭說，當時ECFA簽署，民進黨也是一直在汙衊抹黑是糖衣毒藥，可是ECFA不是維持嗎？當大陸兩次宣布ECFA的一些優惠項目取消時，民進黨不是罵大陸說破壞兩岸的經濟交流嗎？表示民進黨也贊同ECFA的存在，幾十年來民進黨對國民黨推動的兩岸交流政策一直抹黑。連兩岸航空協會都已發函給台北市航空工業公會時，民進黨政府真的要順著接這個球，民眾當然會相信這是鄭習會推動而成，但是民眾也不會忘記民進黨還是同意了。

鄭習會後，雙方要成立惠台措施窗口，陸委會表示疑慮，職權在中央，恐有違「國安法」。張榮恭說，國民黨是在收集百工百業意見，提供政府政策參考，順勢而為，民進黨不必緊張會破壞國安，不要拿大棒子嚇人，要嘛宣布完全斷絕兩岸關係，回到台灣還沒有開放探親即1987年以前，可是美國會允許嗎？背後老大哥川普罵遍各國領袖，只有對習近平讚不絕口，建議賴政府要想想川普心中在想什麼，民進黨都不敢違逆川普的意思。

張榮恭說，橄欖枝互相遞，棒子就沒有空間。兩岸航班過去曾經一周高達800多班，如果兩岸航班在海峽上空是一周2、3千架，沒有戰機飛行的空間，在空中飛翔的是民航班機，政府多推動交流，對台灣的安全絕對有利。