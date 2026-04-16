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陳世凱盼陸勿把觀光當政治 賴士葆嗆：堅持「小兩會」就是搞政治

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法委員賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法委員賴士葆。圖／聯合報系資料照片

交通部長陳世凱昨天說中國勿把觀光當政治，引發討論，國民黨立委賴士葆質疑，陳世凱在講自己？大陸這次完全不談政治，只談經濟與民生，那民進黨政府也應善意回應，不要把經濟及觀光的題目泛政治化，民進黨政府想堅持「小兩會」就是搞政治。

國台辦日前公布十項惠台措施，其中包含推動恢復滬、閩赴台自由行及兩岸直航。陳世凱昨在立法院備詢時表示，目前兩岸直航實際需求沒想像中高，另盼陸方勿把觀光當政治，開心就遞橄欖枝、不開心就變棍子。他樂見對岸能好好談觀光，強調回到小兩會的溝通，才是務實的作法。

國民黨立委賴士葆批評，陳世凱在講自己？兩岸議題是民生，大陸這次也完全不談政治，只談民生經濟，既然大陸願意放行陸客自由行，民進黨政府也該善意回應，不要把經濟及觀光的題目泛政治化，現在民進黨就是泛政治化，想堅持「小兩會」就是搞政治，只要對百姓有利的就該放行，不要政治化。

賴士葆還說，民進黨政府現在對大陸惠台政策連收割都不要，尤其開放直航航點搭配旅遊，造福小商店經濟；陸委會副主委梁文傑說大陸像用甜不辣換佛跳牆，所謂佛跳牆就是回歸「中華民國憲法」和「兩岸人民關係條例」，本來就存在的法理有何不對？大陸惠台利多，民進黨寧可勒緊民眾褲袋，也不願讓民眾吃一碗甜不辣。

陸委會 大陸 兩岸

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