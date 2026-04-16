TTX政經兵推落幕 憂半導體戰略自主空間收窄

「2026 TTX政經軍心情勢推演」今天落幕，主辦單位指出，2天推演最鮮明的共同結論是台灣面對軍事、經濟、社會與科技韌性的全面考驗，包括半導體戰略自主空間的收窄等課題，都是2030年前必須積極布局的優先課題。

由政治大學國際關係研究中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會等單位共同舉辦的「2026 TTX政經軍心情勢推演」昨天至今天舉行，主辦單位下午發布新聞稿說明推演過程和結果。

主辦單位表示，昨天的推演圍繞實體安全展開、議題1、2聚焦灰色地帶情境，從中共封鎖金馬、海巡艦艇遭強拖到無人機攻擊，各組直面台灣法律框架與交戰規則的現實缺口，議題2更就先發性自衛的法律空間展開坦率辯論；議題3揭示第五縱隊破壞情境下，台灣在資通訊備援、戰時醫療與基礎設施防護上的多重不足。

主辦單位提到，議題4的能源推演，封鎖情境下天然氣儲量僅剩11天，核電重啟的政治張力至今難解，成為全場最難收斂共識的議題。

主辦單位說明，今天舉行的議題5「經濟安全」，壽險業逾7000億美元海外曝險、兩岸經濟依存的結構性風險，以及缺乏跨部會危機統籌機制，是推演中被反覆點出的三大缺口；議題6「產業競爭力與經濟韌性」，台灣ICT出口近8成、貧富差距持續擴大，頂層10%掌握近5成所得，台北房價對收入比超越香港，與會者直言這已不只是社會公平問題，更是安全體系中最脆弱的一環。

主辦單位指出，議題7「半導體與AI策略」，隱憂台積電一旦真正跨國化，其商業利益與台灣國家戰略的分歧將難以迴避，矽盾若逐步空洞化，美國介入台海的誘因恐同步削弱。

主辦單位表示，2天推演最鮮明的共同結論，台灣面對軍事、經濟、社會與科技韌性的全面考驗，各面向的連動效應遠比單一風險更難應對，危機統籌機制的缺位、產業結構失衡，以及半導體戰略自主空間的收窄，都是2030年前必須積極布局的優先課題。