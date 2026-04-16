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學者示警台海衝突衝擊全球經濟 籲台灣加強與主要經濟體合作

中央社／ 台北16日電
2026 TTX政經軍心情勢推演16日舉行「強權博弈對台灣經濟之挑戰」論壇暨記者會，邀請前立委雷倩（右1）、政治大學金融學系兼任教授李桐豪（右2）等多位專家學者與會。中央社
2026 TTX政經軍心情勢推演16日舉行「強權博弈對台灣經濟之挑戰」論壇暨記者會，邀請前立委雷倩（右1）、政治大學金融學系兼任教授李桐豪（右2）等多位專家學者與會。中央社

針對台海衝突對全世界的影響，學者陳松興今天表示，國際經濟秩序正在重組，台灣應該加強與美國之外的主要經濟體合作，說服各國若台灣經濟遭重創，所有人都會受到影響，並與台灣合作確保經濟發展與航行自由。

政治大學國際關係研究中心等單位昨天與今天舉行2026 TTX政經軍心情勢推演，上午舉行「強權博弈對台灣經濟之挑戰」論壇暨記者會，邀請多位專家學者與會。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授陳松興指出，中國一直在為攻台進行準備，但台海爆發衝突，不只台灣的經濟會受創，中國經濟也會受創，而台灣海峽對於日本、韓國的經濟運作至關重要，同樣對東協經濟體貿易也至關重要，台灣必須清楚認知到，必須要靠自己，美國總統川普是TACO（川普總是臨陣退縮），川普不值得信任。

陳松興表示，國際經濟秩序正在重組，台灣恐怕不會被納入其中，台灣應該要加強與美國之外的主要經濟體合作，並與日、韓以及美國之外的北約成員國合作，說服北約成員國派遣艦艇到台海維護自由航行權，所以台灣需要與美國之外的其他盟友合作，在面對中國挑戰時，其他國家才會因為經濟因素、航行自由等原因為台灣挺身而出。

針對情勢推演的心得，政治大學金融學系兼任教授李桐豪表示，台灣需要在行政院底下設置一個類似美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）的機構，應對各式的危機，而不是每次發生問題就找軍方求助，而溝通至關重要，就像是空襲警報一樣，需要提前預警，也許踏出第一步比較困難，但民眾一旦習慣了，就知道如何遇到危機，並且保持公開透明，和民眾進行良好的溝通。

前立委雷倩表示，海峽兩岸在人口和經濟規模都存在巨大差異，當台灣在為最壞的情況進行準備，建構韌性的同時，仍不應放棄外交途徑的努力，展開對話與接觸，不只為了台灣，也才有機會維持台海的和平與穩定。

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