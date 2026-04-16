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行政執行署去年專案加強執行滯欠大戶 徵起金額超過14億元

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

法務部行政執行署2001年成立，行政院長卓榮泰說，迄今累計執行金額已逾6980億元，且面對近年新收案件量遽增，去年新收案件高達1417萬餘件，且徵起金額突破221億元，創近4年新高；而去年專案加強執行滯欠大戶，徵起金額超過14億元，較前年成長逾38%，有效維護國家財政與公共利益，並貫徹政府公權力。

行政執行署及檢察機關建立聯繫平台，共同辦理扣押物及沒收物的變價，卓榮泰表示，今年3月行政執行署就與台北地檢署聯手辦理太子集團案所查扣名車拍賣，拍定金額高達4億餘元，後續機關應持續密切合作、共同打擊犯罪、及時保全犯罪不法所得，維護民眾權益，落實罪贓返還制度，並貫徹政府「5打7安」的施政方針。

卓榮泰也提醒，執法同時要兼顧對弱勢者的照顧，例如對於重大天災等受災區民眾寬緩執行，給予其喘息機會，對酒駕義務人則要建立轉介酒癮治療機制，同時也應持續運用深化AI技術，充分展現執行機關專業、創新及效能，並順利推展執行業務，提升執行效能。

法務部 行政院長 卓榮泰

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