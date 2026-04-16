快訊

115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 新北市警局長：專案小組報檢方指揮偵查

聽新聞
0:00 / 0:00

陳宥丞曝成長歷程曾被社工幫助 提議比照美大聯盟「社工英雄日」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
過去長期投入社工專業領域的北市社會局長姚淑文，也因議員陳宥丞的提議，一度感動哽咽拭淚，表示非常認同，希望社工的價值能被社會看到。圖／引用自議會直播
過去長期投入社工專業領域的北市社會局長姚淑文，也因議員陳宥丞的提議，一度感動哽咽拭淚，表示非常認同，希望社工的價值能被社會看到。圖／引用自議會直播

社工人力荒，民眾黨北市議員陳宥丞今天在議會質詢時自曝，在他成長歷程，社工是他人生貴人曾挽救過他，現在他有能力，也希望讓默默在角落付出的專業社工師能被鼓勵、被看到，他建議北市府比照美國大聯盟球隊，讓每年「社工英雄日」與職棒合作，讓社工的專業被看到。

過去長期投入社工專業領域的北市社會局長姚淑文，也因議員的提議，一度感動哽咽，表示非常認同，希望社工的價值能被社會看到。

北市議會民政部門質詢，民眾黨議員陳宥丞說，他本身是單親家庭小孩、也是低收入戶長大，成長過程有很多貴人，曾有一次在他毫無依靠時，就是社工挽救他。每年4月2日是台灣社工日，台灣、台北市的社工，不應該是只有一個節日，讓市長蔣萬安頒獎完，又回到社會陰暗的角落去幫助別人。

陳宥丞說，面對專業社工的專業辛苦付出，他希望能提升好社工的榮譽感及能見度，建議北市府能比照美國大聯盟球隊的「社工英雄日」作為公益主題日，如找當地優秀社工、社福代表開球，透過大螢幕讓大家知道優秀社工的貢獻，還有社工之夜，讓社工家人朋友用折扣買票，由社工擔任大使，讓所有球場的人透過直播看到社工的專業。

陳說，甚至他也找過台北市的主場球隊味全龍來問過，有沒有可能社工師日與職棒結合，讓全台灣看到社工的付出，味全龍的公關初步回應是樂觀其成，希望北市府明年可以請市長蔣萬安、議員等到大巨蛋開球，姚淑文說，的確社工一輩子都在相挺別人，如果有人這樣的挺社工，是很棒的一件事。

姚淑文說，目前社工表揚，除了每年社工日頒獎，北市府還有舉辦攝影展，還有「世界很大，有人為你停下腳步」的接龍，希望大家看到社工的價值，還有一個許願樹讓社工們談談他們的期待。對於議員的提議，姚淑文表示認同，表示這個建議真的很棒，如果能在社工月讓大家看到社工的努力與貢獻，這是好事。

陳宥丞也提到，美國有社工曾幫助過的領養家庭、寄養家庭小孩，表示要投遍世界大聯盟的球場，要來感謝社工師讓他們有個家，並且透過球迷開心看棒球同時，也宣傳還有很多小朋友正在等待被領養，希望更多人關懷弱勢。陳說，他就有加入1919公益團隊，當被幫助過的人，有一天長大有能力，也去幫助下一代的小孩回饋社會，就可以讓善循環。

社工 陳宥丞 民眾黨 北市府

延伸閱讀

剴剴案社工遭判刑…工會批制度脫節卻由社工承擔 恐現「防禦性」服務

剴剴案社工遭判刑…工會批制度脫節卻由社工承擔 恐現「防禦性」服務

剴剴案社工今宣判 綠委林月琴提社安網困境：應推動結構性修正

剴剴案社工今宣判 綠委林月琴提社安網困境：應推動結構性修正

相關新聞

公視之亂李遠自嘲頭號戰犯 發公開信「笨蛋相信最後的裁判是人民」

文化部下午舉行第8屆公視董監事第2次審查會議。一周前8位在野黨推舉的審查委員集體請辭，文化部呼籲審委「回到審查會議上進行實質審查」，但8位在野黨審委未出席，出席會議的審委不足一半、無法進行實質審查，開會不到一小時便宣布結束。

被罵越兇民調未必越差？醫師沈政男：李貞秀風暴考驗民眾黨海選機制

民眾黨前立委李貞秀遭開除黨籍後轉向綠營政論節目批評，引發輿論延燒。醫師沈政男分析，相關效應屬短期波動，熱度將逐漸消退，民眾黨反而可能出現「利空出盡」後的支持度回升，關鍵在於能否重新站回10%關卡。

立院將審總預算…阮昭雄：當前氣氛下 中選會人事往前一大步

民眾黨立法院黨團先前提案，要求行政院盡速中選會委員人事。行政院副秘書長阮昭雄今天表示，感謝立法院長韓國瑜召集黨團協商，讓總預算案能交付委員會審查，相信在中選會人事案完備、另外補提名3位中選會委員，未來應該都會往前走一大步。

行政執行署去年專案加強執行滯欠大戶 徵起金額超過14億元

法務部行政執行署2001年成立，行政院長卓榮泰說，迄今累計執行金額已逾6980億元，且面對近年新收案件量遽增，去年新收案件高達1417萬餘件，且徵起金額突破221億元，創近4年新高；而去年專案加強執行滯欠大戶，徵起金額超過14億元，較前年成長逾38%，有效維護國家財政與公共利益，並貫徹政府公權力。

陳宥丞曝成長歷程曾被社工幫助 提議比照美大聯盟「社工英雄日」

社工人力荒，民眾黨北市議員陳宥丞今天在議會質詢時自曝，在他成長歷程，社工是他人生貴人曾挽救過他，現在他有能力，也希望讓默默在角落付出的專業社工師能被鼓勵、被看到，他建議北市府比照美國大聯盟球隊，讓每年「社工英雄日」與職棒合作，讓社工的專業被看到。

綠北市人選「黑馬變黑熊」？蔣萬安最大敵人是他

首都台北市長之戰備受矚目，民進黨不斷點將，從最早表態的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，到呼聲最高的行政院副院長鄭麗君，連立委范雲都曾被點名，現在則是將目光轉向立委沈伯洋，卻至今未拍板。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。