陳宥丞曝成長歷程曾被社工幫助 提議比照美大聯盟「社工英雄日」

社工人力荒，民眾黨北市議員陳宥丞今天在議會質詢時自曝，在他成長歷程，社工是他人生貴人曾挽救過他，現在他有能力，也希望讓默默在角落付出的專業社工師能被鼓勵、被看到，他建議北市府比照美國大聯盟球隊，讓每年「社工英雄日」與職棒合作，讓社工的專業被看到。

過去長期投入社工專業領域的北市社會局長姚淑文，也因議員的提議，一度感動哽咽，表示非常認同，希望社工的價值能被社會看到。

北市議會民政部門質詢，民眾黨議員陳宥丞說，他本身是單親家庭小孩、也是低收入戶長大，成長過程有很多貴人，曾有一次在他毫無依靠時，就是社工挽救他。每年4月2日是台灣社工日，台灣、台北市的社工，不應該是只有一個節日，讓市長蔣萬安頒獎完，又回到社會陰暗的角落去幫助別人。

陳宥丞說，面對專業社工的專業辛苦付出，他希望能提升好社工的榮譽感及能見度，建議北市府能比照美國大聯盟球隊的「社工英雄日」作為公益主題日，如找當地優秀社工、社福代表開球，透過大螢幕讓大家知道優秀社工的貢獻，還有社工之夜，讓社工家人朋友用折扣買票，由社工擔任大使，讓所有球場的人透過直播看到社工的專業。

陳說，甚至他也找過台北市的主場球隊味全龍來問過，有沒有可能社工師日與職棒結合，讓全台灣看到社工的付出，味全龍的公關初步回應是樂觀其成，希望北市府明年可以請市長蔣萬安、議員等到大巨蛋開球，姚淑文說，的確社工一輩子都在相挺別人，如果有人這樣的挺社工，是很棒的一件事。

姚淑文說，目前社工表揚，除了每年社工日頒獎，北市府還有舉辦攝影展，還有「世界很大，有人為你停下腳步」的接龍，希望大家看到社工的價值，還有一個許願樹讓社工們談談他們的期待。對於議員的提議，姚淑文表示認同，表示這個建議真的很棒，如果能在社工月讓大家看到社工的努力與貢獻，這是好事。

陳宥丞也提到，美國有社工曾幫助過的領養家庭、寄養家庭小孩，表示要投遍世界大聯盟的球場，要來感謝社工師讓他們有個家，並且透過球迷開心看棒球同時，也宣傳還有很多小朋友正在等待被領養，希望更多人關懷弱勢。陳說，他就有加入1919公益團隊，當被幫助過的人，有一天長大有能力，也去幫助下一代的小孩回饋社會，就可以讓善循環。