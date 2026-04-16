公視之亂李遠自嘲頭號戰犯 發公開信「笨蛋相信最後的裁判是人民」

文化部下午舉行第8屆公視董監事第2次審查會議。一周前8位在野黨推舉的審查委員集體請辭，文化部呼籲審委「回到審查會議上進行實質審查」，但8位在野黨審委未出席，出席會議的審委不足一半、無法進行實質審查，開會不到一小時便宣布結束。

文化部長李遠隨後在臉書上發表「最後的裁判是人民——『頭號戰犯』的真情告白」。「希望我們是活在一個法制國家，而不是人治的時代；希望我們是活在一個有是非的國家，而不是一個是非顛倒的時代。」李遠說自己被譏笑為「笨蛋」，「笨蛋相信，最後的裁判是人民。」

李遠形容此次審查會議是「真心換絕情」，提出的新一波董事候選人名單包括年輕化、多元族群、跨領域等，「希望我們在審查會議上各自代表社會不同領域取得共識，而不是違反制度的政黨協商」，結果換來「 莫名其妙的一份要求要在政黨協商後再來開會的聲明書。」

李遠表示， 在聲明書及我的回應文章之後，有人透過媒體展開一連串的批評，他成了「頭號戰犯」—因為他沒有做到事前政黨協商。但他認為，整件事的主角就是這份候選名單和評審委員會。由立法院所組成的審查委員會的職責很簡單，就是針對行政院提出的名單做實質上審查，在審查過程中表達意見，做出同意或是不同意的決定，「沒有任何逃避的理由，更沒有所謂的政黨協商。」

第二波董事名單包含彭政閔、李智凱等兩名運動員。李遠說，有人質疑運動員和公共廣播集團有什麼關係？但他認為，運動賽事一直是公共廣播集團中最受歡迎的節目，華視更擁有一組專業的體育新聞記者。另外華視也擁有一個關於文化、教育、體育的專屬頻道，是最有機會發展運動節目的公共媒體。

李遠說，運動成為文化內容是一條必然的道路，當韓國把文化、運動、觀光放在同一個部門，以韓國全國的力量，輸出最大產值的韓流時，台灣也要把運動產業和文化內容做充分的結合，「將運動成為文化內容，公共廣播集團一定可以做出許多貢獻的」，當彭政閔和李智凱同意加入候選名單，「使我們對未來的公共媒體又有了更多的想像和信心。」

李遠指出，第二波名單兼具年輕化、專業化、族群均衡、跨領域，「這是一份『望向未來，做好準備』的最佳候選人名單。」

李遠表示， 或許有人會譏笑他是笨蛋，不切實際，不會當部長，「但是，笨蛋就是要在這個時刻堅持下去， 笨蛋要捍衛的是制度本身，制度也需要不斷地解釋、落實。笨蛋相信，最後的裁判是人民。」

我們希望我們是活在一個法制國家，而不是人治的時代。

我們希望我們是活在一個有是非的國家，而不是一個是非顛倒的時代。

1

真心換絕情

首先我要非常感謝各位審查委員準時參加如期舉行的審查會議。在最近一連串的風風雨雨中，給予我們很大的勇氣和信心。

根據先前的調查，今天4/16是大部分的委員都能到的一天。其實在4月1日就人數而言，已經開會了，但是有鑒於在野黨的委員人數低於執政黨，為了公平起見，我們又延後兩個星期來調查。

而且我們在上一次的會議中提出14人只通過4人，而且由上屆續任的包括施振榮先生在內的委員7人慘遭團滅，理由是公共廣播集團治理不好。事實上無給職的董事會的工作和治理是扯不上關係的。在如此的委屈情況下，我們仍然非常尊重制度也尊重評審委員們的意見，包括年輕化、多元族群、跨領域等。希望我們在審查會議上各自代表社會不同領域取得共識，而不是違反制度的政黨協商。

結果換來的是莫名其妙的一份要求要在「政黨協商」後再來開會的「聲明書」。

真沒有想到我們用真心換來他們的絕情，於是我用「莫忘初衷」的文章回應他們，並且堅持會議會如期舉行。

2

頭號戰犯

更令人難過且無法接受的是，在聲明書及我的回應文章之後，有人透過各種媒體對我們展開一連串的批評，倒果為因，企圖模糊公視法的基本精神。

他們想把這一屆公視董事會無法形成，是因為我們沒有做到事前政黨協商。甚至還舉例子說過去都有政黨協商，所以都可以順利產生新的董監事。我成了「頭號戰犯」。

其實整件事的主角就是這份候選名單和評審委員會。由立法院所組成的審查委員會的職責很簡單，就是針對行政院提出的名單做實質上審查，在審查過程中表達意見，做出同意或是不同意的決定。

就是這麼簡單。沒有任何逃避的理由，更沒有所謂的政黨協商。

難道這些評審委員忘記了過去20年的慘痛經驗？他們寧願放任公共廣播集團內部的不安，有兩次都是經過近1000天才完成換屆。現在有些在場的評審委員都經歷過這些災難。

這不叫做政黨協商，這根本就是政治勒索和綁架。在這些過程中，台灣公共廣播集團才是真正的、直接的受害者。

3

匪夷所思的「集體辭職」事件

沒有想到更荒謬事情繼續發生，彷彿沒有底線。在野黨所忽然又發出另一封向立法院「集體辭職」的信，這更是匪夷所思了。我其實並不生氣，只是覺得太難以理解的荒謬。當然，又是一波對「頭號戰犯」的攻擊，把所有的罪過都指向我。

最合理的懷疑是他們無法面對我們所提出的這份候選人名單。所謂政黨協商、黑箱作業、一手遮天都只是一個用來逃避及轉移焦點的藉口。

更正面一點的思考，他們也不想再繼續扮演政黨的工具，扮演刪除那些候選人的「公正人士」的角色。

如果是這樣的話，我的心情真的會比較好一點。所以，我還是希望尊重公視法的規定，把選任過程回歸正軌。依公共電視法，請行政院函請立法院重新推舉委員，以利再次召開下一次的審查會議。

我希望是我們是活在一個法制國家，而不是人治的時代。我希望我們是活在一個有是非的國家，而不是一個是非顛倒的時代。

或許有人會譏笑我是笨蛋，不切實際，不會當部長，但是，笨蛋就是要在這個時刻堅持下去。

笨蛋要捍衛的是制度本身，制度也需要不斷地解釋、落實。

笨蛋相信，最後的裁判是人民。

4

一份和社會完全溝通過的名單

我們在第二次選任候選人名單時，花了許多時間向各界請益，請各單位推薦人才，最後和行政院討論出一個按照不同領域和專業的人才庫，每一個領域的人才也都排了順序。如果第一順位婉拒就第二順位，如此類推。最後一定會產生一個很均衡也滿足每個領域的候選人名單。

所以這份名單，絕對不是像他們所說的不和社會溝通的什麼一手遮天的黑箱作業，而且是充份溝通後的結果，其中包括之前我原先不認識的人。

其實，在徵詢人才庫中的人選過程，內心忐忑不安、非常掙扎，一方面覺得在上次大幅刷掉10位候選人的會議後，再邀請社會有名望的人士幾乎是強人所難，一方面又覺得當他們真正答應了，萬一重蹈覆轍，再被羞辱一次，我怎麼對得起這些願意挺身而出的候選人呢。

果不其然，新的人選公布後，還未進行審查，更談不上正式就任，就開始有人質疑他們的出席率，懷疑他們未來進到公視的領導能力，更試圖把公廣集團長年難解的難題拿出來，和這些董監事候選人的名字擺在一起，製造鮮明的對比，質疑他們解決這些難題的能力。

未審先判，居心何在？

因此我對接受提名的候選人感到相當不捨，這樣的心情，我在上一次的公開信「莫忘初衷」上已經說明了。

5

望向未來，做好準備

這次的候選人名單，完全是針對未來臺灣的公共廣播集團的走向，甚至改革做為考量的。各位也看到最近傳統媒體所面臨的種種問題，在經營上所遇到的困境，這些困境同樣也會發生在公共媒體，如何繼續在社會上發揮影響力的關鍵。所以我們在名單中特別加入在新媒體、數位學習甚至資安方面的專家，例如江前緯、吳其勳。另外在多元族群方面，也從不同的族群中，挑選最具代表性的優秀年輕世代，如陳潔瑤、高翊峯、阮金紅。另外在傳播領域深受大家尊重、肯定的黃韻玲、詹怡宜、林照真也願意用她們長期耕耘所獲得的名聲來力挺我們。

6

當運動成為文化內容

我們特別請李洋部長協助我們，邀請兩位最具代表性的國際級運動員彭政閔和李智凱成為本屆公視董事候選人。

曾經有人質疑運動員和公共廣播集團有什麼關係？運動賽事一直是公共廣播集團中最受歡迎的節目，華視更擁有一組專業的體育新聞記者。另外華視也擁有一個關於文化、教育、體育的專屬頻道，是最有機會發展運動節目的公共媒體。

運動成為文化內容是一條必然的道路，例如我們正在如火如荼進行的兩個部會合作的「雙百萬運動漫畫」、「亞洲在場——台灣與亞洲運動會」的展覽都是把運動成為文化內容最好的例子。

最近行政院通過一個13項國家戰略產業，特別將運動產業放在文化部的文化創意產業規劃中。當韓國把文化、運動、觀光放在同一個部門，以韓國全國的力量，輸出最大產值的韓流時，我們也要把運動產業和文化內容做充分的結合。

我們不一定要跟韓國一模一樣。但是將運動成為文化內容，公共廣播集團一定可以做出許多貢獻的，我們也可以走出自己的路來。我們就是在這樣針對未來發展的思考下，決定將加強各種運動節目，成為未來公共媒體重要工作。

所以彭政閔和李智凱同意加入我們的候選名單，使我們對未來的公共媒體又有了更多的想像和信心。

總之，年輕化、專業化、族群均衡、跨領域。這是一份「望向未來，做好準備」的最佳候選人名單。

6

再一次感謝各位評審委員們準時來到會議現場，讓我們好不容易約好的審查會議得以召開。也謝謝你們和我們一起 捍衛這個制度，未來也會不斷地向大眾來溝通和解釋。

就算是世事混沌、槍林彈雨，讓我們一起使原本的制度得以執行和落實。