立院將審總預算…阮昭雄：當前氣氛下 中選會人事往前一大步

民眾黨立法院黨團先前提案，要求行政院盡速中選會委員人事。行政院副秘書長阮昭雄今天表示，感謝立法院長韓國瑜召集黨團協商，讓總預算案能交付委員會審查，相信在中選會人事案完備、另外補提名3位中選會委員，未來應該都會往前走一大步。

立法院會3月13日進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆等4人順利通過，副主委被提名人胡博硯等3人則遭到在野黨封殺。民眾黨團上周在立法院會提案，要求行政院盡速依法發布游盈隆等4位中選會委員的人事命令，該提案逕付二讀、交由民眾黨團負責協商。

民眾黨團總召陳清龍今天召集協商，民眾黨團幹事長邱慧洳在會中表示，立法院會通過部分中選會委員人選，行政院就應該發布人事命令、完成任用程序，然而卓榮泰似乎出現抵抗的態度，不禁讓人懷疑根本視法律於無物，同時也違反權力分立原則，動搖我國憲法基礎。

阮昭雄回應，感謝韓國瑜昨天召集黨團協商，行政院長卓榮泰下周將到立法院報告總預算案，而在完成詢答後就能交付委員會審查，「這次協商不是大家各退一步，而是往前走一步」，相信在當前的這種氣氛之下，未來補提名3位中選會委員，應該都會往前走一大步。

中選會主秘謝美玲則說，有關中選會委員提名任命，這是屬於行政院的職權，為了辦理年底地方公職人員選舉、審議公投案件，中選會委員有盡快恢復正常運作的必要，懇請行政院及朝野立委讓中選會委員會順利運作。

國民黨立委王鴻薇說，中選會委員人事案糾纏超過1個月，行政院終於願意從善如流依法行政，然而憲法賦予國會審查人事案的責任，因此不存在行政院與立法院或某黨團私相授受，「這個不應該存在，我們也不會接受」，卓榮泰必須為其失言、釋放錯誤訊息向在野黨道歉。

民進黨團書記長范雲表示，在野黨不顧專業、封殺行政院提名中選會委員人選，如今卓榮泰已經承諾會再補提名3人，「真的要懇切請大家把專業放在黨派之上，選舉公正真的是台灣民主的核心，不要只是因為行政院提名就一律封殺，沒有任何理由。」

隨後，民進黨立委李柏毅發言時，稱卓榮泰上次提名中選會人事「自己被騙了」，遭王鴻薇指釋放假訊息，經過一番爭論後氣憤離場，這場協商會議也宣告破局。

擔任會議主席的陳清龍裁示，本次協商會議無法凝聚共識，有待持續溝通再行取得共識，後續依照立法院議事規則辦理，隨後宣布協商會議散會。