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被罵越兇民調未必越差？醫師沈政男：李貞秀風暴考驗民眾黨海選機制

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾黨前立委李貞秀近日搶占媒體版面，更成親綠媒體的貴賓。圖／本報資料照片
民眾黨前立委李貞秀近日搶占媒體版面，更成親綠媒體的貴賓。圖／本報資料照片

民眾黨前立委李貞秀遭開除黨籍後轉向綠營政論節目批評，引發輿論延燒。醫師沈政男分析，相關效應屬短期波動，熱度將逐漸消退，民眾黨反而可能出現「利空出盡」後的支持度回升，關鍵在於能否重新站回10%關卡。

沈政男表示，李貞秀被開除黨籍後已失去不分區立委身分，隨即上綠營政論節目發言「討公道」，在媒體與網路上引發大量討論與批評聲浪。不過李貞秀高度情緒化的政治攻防雖能短期帶動聲量，但熱度消退後就會逐漸被淡忘，民眾黨不必隨之對罵。

他指出，民眾黨因相關事件支持度下滑，目前民調跌破10%，但隨著爭議人物離開政黨體系，負面因素消失，後續支持度有機會回升，關鍵在於是否能重新站回10%以上的水準。

針對李貞秀個案，沈政男指出，她在2023年民眾黨不分區「海選」機制中入列，當時遴選程序相對簡化，未經完整面試流程，後續因名單遞補進入立法院。然而，隨著國籍爭議與黨內互動問題浮現，加上涉及攻擊黨內同志言論，最終遭中評會依程序開除黨籍。

他強調，中評會作為黨內正式機制，相關處置屬制度內決策，程序上並無太大爭議。不過李貞秀在遭開除後立即透過政論節目強烈反擊，也突顯其個人政治風格與黨內體制的衝突。

沈政男說，民眾黨早期強調「直接民主」與「海選」理念，認為該制度初衷在於擴大政治參與，包括讓素人透過機制進入政治體系，但實務上仍需更嚴謹的篩選與評估機制。他指出，若遴選機制過於寬鬆，容易在政治實務運作中產生摩擦。

他也提到，民眾黨過去曾透過i-Voting與海選制度強調開放參與，但隨政黨規模擴大後，制度設計與政治現實之間出現落差，未來是否持續堅持相關機制，值得思考。

對於外界關注李貞秀持續批評民眾黨一事，沈政男認為，政治人物離開政黨後不宜持續激烈攻擊原組織，否則容易形成片面資訊擴散與誤解。他引用傳統觀念指出，「好聚好散」更符合政治倫理。

沈政男 醫師 民眾黨 李貞秀

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