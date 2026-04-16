8審委請辭公視董監事審查會流會 李遠：請立院重提審委

文化部下午舉行第8屆公視董監事第2次審查會議。一周前8位在野黨推舉的審查委員集體請辭，文化部呼籲審委「回到審查會議上進行實質審查」，但8位在野黨審委未出席，出席會議的審委不足一半、無法進行實質審查。文化部長李遠在會議中表示，立法院並未接受這八名審委的辭職，將請行政院發文立法院、再找八個審委再審。李遠強調，審委「政黨協商」名單的要求「強人所難」，他提出的第二波董事候選人名單不會改變。

今年一月立院才修掉公視法中的延任機制，公視董事會的提名與審查若未在一個月內完成，任期已滿的公視董事自動解任。歷經此一波折，公視董事會恐將進入「空窗期」。

依公共電視法規定，公視基金會設董事會，置董事十一人至十五人，其中一人為員工代表；置監察人三人至五人。董監事候選人由行政院提名後，送交由立法院依政黨比例推舉十五名社會公正人士組成的審查委員會，經三分之二以上同意通過選任。

第八屆公視董監事審查會議去年底舉行，行政院提名的十四名董事候選人中，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如四位通過審查，加上一名員工代表董事，僅通過五名董事未達法定人數（十一人）；監事則通過四名達標法定人數。

文化部在過年後又提出10位公視董事候選人，包括擔任WBC世界棒球經典賽台灣隊打擊教練「恰恰」彭政閔與台灣首面奧運體操銀牌得主李智凱。但8名在野黨提名的審委先發公開信呼籲文化部與國會各政黨協商公視董事人選，認為應延後召開第二次審查會議，廣徵國會各政黨對候選人的意見；隨後又在上周四集體請辭審委之職。

李遠表示，15名審委已是立院三黨提名的社會賢達與公正人士，董事名單還要「政黨協商」，「一點意思都沒有」，要延後審查會議更是「強人所難」。他透露公開信和請辭信他都沒有看，要把時間花在積極的事務上。