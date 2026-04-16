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為剴剴案再修「訪視指引」訂責任義務 衛福部允研議：已調整多項制度

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
剴剴案社工陳尚潔，今天被台北地院依過失致死判刑2年，且不得緩刑。社工界指出，社工為協力者，竟成主要咎責對象，呼籲衛福部立即修正「訪視指引」，明定醫療、托育、行政機關各方義務。本報資料照片。
剴剴案社工陳尚潔，今天被台北地院依過失致死判刑2年，且不得緩刑。社工界指出，社工為協力者，竟成主要咎責對象，呼籲衛福部立即修正「訪視指引」，明定醫療、托育、行政機關各方義務。本報資料照片。

剴剴案社工陳尚潔，今天被台北地院依過失致死判刑2年，且不得緩刑。社工界指出，社工為協力者，竟成主要咎責對象，呼籲衛福部立即修正「居家托育訪視指引」，明定醫療、托育、行政機關各方義務。對此，衛福部社家署副署長張美美指出，剴剴案發生後已修正該指引，提升訪視次數，並新增安置保母職前訓練，針對社工界訴求，將邀集相關團體討論研議修正。

張美美說，剴剴案發生後，已修正「居家托育訪視指引」，居家托育保母收托家外安置兒少，需接受至少6小時職前訓練，且針對全日托、安置同托育等，家長無法每日接觸的送托兒童，提升訪視次數，由每年至少4次，調升至6次，至於是否於指引中明定個案遭兒虐時的咎責對象，她認為家庭、托育情況動態且多元，需跨體系合作，「歸咎任何一方負荷都太重了」。

剴剴案為出養童於等待出養期間，遭收出養媒合機構兒福聯盟安排的保母姐妹虐死，暴露兒少收出養、安置等制度漏洞。社家署署長周道君說，剴剴案發生後，衛福部已修正多項規定，收出養必要性從過去由媒合機構判斷，改由地方政府判斷後才交由媒合機構負責媒合，若等待收出養期間有安置需求，也從過去媒合機構主責安置，改由地方政府負責安置。

周道君說，若待出養童戶籍、安置單位及收出養媒合機構，三方位於不同縣市，衛福部已建立完善的聯繫機制，明定跨轄安置流程；針對由居家保母暫時照顧的待出養童，衛福部已調升訪視頻率。衛福部另自去年起，調升居家托育中心訪視人員薪資，並減輕庶務工作，也在例行訓練中，加入兒虐辨識課程，並訂定辨識不當對待風險指標。

兒福聯盟 托育 衛福部

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