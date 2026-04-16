中東戰事衍生補貼、減稅 政院粗估經費缺口1300億

因應中東戰事衍生的補貼、稅負減免，行政院主計總處日前粗估經費缺口約1292億元。行政院發言人李慧芝指出，此為初步概算並非最終結果，若有定案會對外說明。

主計總處公務預算處長許永議補充，先前向各部會調查需求約為1300億元，這數字是由部會提出的需求，但目前尚未就期間、單價等細節精算；至於後續是採辦理追加預算或編列特別預算，兩者皆是可能的做法，將視整體財源情況再行評估。

針對國民黨立委羅明才建議比照韓國作法，發放普發現金1萬元補貼油價。李慧芝指出，國際情勢尚未緩和，政府會持續辦理並精進各項物價平穩措施，並了解已產生虧損或實質上受損的行業及產業，後續可先採個別補貼，或用整體特別預算的方式協助。