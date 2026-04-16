立院朝野要求半年內修正軍警待遇 政院：與釋憲不互影響

因應總預算僵局解除，行政院指出，將研議修訂軍人待遇條例及警察人員人事條例，外界關注是否比照藍白修法版本為軍警加薪。行政院長卓榮泰表示，政府一向重視軍公教人員待遇、福利及制度支持，將在體制健全、法制完備與公平衡平原則下，持續檢討精進。

行政院過去對立法院三讀通過的軍人待遇條例及警察人員人事條例聲請釋憲，未來是否仍照釋憲結果決定？行政院發言人李慧芝表示，編列預算是行政院的權力，過去是因預算編列權有被侵害的疑慮，且對特定職別進行大幅加薪，破壞公務體系衡平性，而釋憲與未來政院因規劃政策必要而提出修正案，是兩件不同的事，不互相影響。

總預算卡關原因，在於立法院在野黨團質疑行政院不尊重立院三讀法案，拒絕編列警消加薪相關預算，政院則稱兩項法案已送釋憲，若沒有違憲將追溯補齊；不過，立法院朝野黨團已達共識，總預算將於21日交付委員審查，政院應在半年內提出有關軍警待遇的相關修正。

行政院昨稱，後續將持續研議修訂軍人待遇條例及警察人員人事條例等規範，各界關注，政院是否修法比照藍白加薪。

李慧芝指出，卓榮泰在行政院會中提到，政府一向重視軍公教同仁待遇、福利與制度支持，未來將在體制健全、法制完備及公平衡平的原則下，持續檢討精進。

卓榮泰也提到，國防部應就現行軍人待遇、加給、福利措施及未來應強化事項，提出更完整具體的檢討規劃，提供行政院整體評估；另外有關警察人員人事制度，也請相關機關在符合體制與法治原則下，持續與立法院溝通協商，尋求合理可行方案。