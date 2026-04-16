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賴總統出訪前夕 國安局長訪問史瓦帝尼視導維安布署

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局長蔡明彥與史國副總理札杜莉會談。圖／國安局提供
國安局長蔡明彥與史國副總理札杜莉會談。圖／國安局提供

賴清德總統將在4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，國安局長蔡明彥近日訪問當地，視導賴總統出訪期間維安整備情形，並拜會史國國王恩史瓦帝三世、副總理札杜莉以及相關安全部門首長。恩史瓦帝三世表示，歡迎賴總統到訪並參加其登基40週年慶祝活動，也期待與賴總統針對兩國未來合作，進一步交換意見。

國安局表示，恩史瓦帝三世在會談中表示，歡迎賴總統到訪並參加其登基40週年慶祝活動。他強調，此行凸顯兩國邦誼穩固，並可見證台灣協助史國推動「台灣產業創新園區」及「戰略儲油槽」等大型專案進入落實階段，有助提升史國經濟發展及能源安全。

恩史瓦帝三世期待與賴總統針對兩國未來合作關係，進一步交換意見。蔡明彥表示賴總統高度期待此次出訪，盼共同打造台史堅實互惠的戰略夥伴關係。

史國副總理札杜莉在接見蔡明彥時表示，近期史國破獲大型跨國非法詐騙集團，逮捕約200名大陸籍人士。該案衝擊史國及非洲安全，引發「國際刑警組織」關切，並派員進行調查。

史國感謝台灣國安情報單位，分享相關犯罪情資，且提供史國安全單位培力訓練課程。蔡明彥則指出，台史兩國應持續擴大合作面向，加強安全合作及情報交流，共同打擊國際犯罪及中國大陸非法滲透。

蔡明彥此行亦拜會史國安全及警衛部門首長，確認賴總統訪問期間維安計畫及部署。史國此次擴大舉辦史王登基40週年系列慶祝活動，邀請來自10多個國家的元首及政要率團與會，不論特勤維安規劃或外交儀節安排，均較往年更為複雜。史國安全部門向我方保證，將全力配合賴總統到訪之警衛計畫，維護賴總統首次非洲出訪行程平順安全。

國安局長蔡明彥拜會史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世。圖／國安局提供
國安局長蔡明彥拜會史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世。圖／國安局提供

賴清德 非洲 蔡明彥

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