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總預算22日開始審查 預計6月前可以審完

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院財委會16日處理「中華民國115年度中央政府總預算案審查日程暨審查分配表」草案，會議確定委員會22日起開始審總預算。圖 ／台灣醒報呂翔禾
立法院財委會16日處理「中華民國115年度中央政府總預算案審查日程暨審查分配表」草案，會議確定委員會22日起開始審總預算。圖 ／台灣醒報呂翔禾

總預算審查時程出爐，預計要在6月前審完！立法院財委會16日處理「115年度中央政府總預算案審查日程暨審查分配表」草案，會議確定委員會22日起開始審總預算，預計要在5月20日前將總預算的審查報告印出來。因此表定總預算要在6月前審完，但中間有可能因為委員會審查等因素又有變數。

立法院長韓國瑜15日在朝野協商時，要求財政委員會16日將115年總預算案審查日程及分配表送交議事處。草案指出，財委會要在21日前通知各委員會進行審查，委員會表定要在22日到5月14日期間審查公務預算，財委會要在5月19、20日核算、彙總、整理公務預算各委員會的審查報告，並擬具審查總報告。

521全體委員會討論

5月21日財政委員會將舉行全體委員會議，討論公務預算部分審查總報告，並提報院會。5月28日以前，財委會要核算、彙總、整體各委員會附屬預算之審查報告，並擬具營業與非營業部分審查總報告後，送交印刷所付印，但此項日程授權財委會視公務預算部份之院會協商，二、三讀流程與各委員會實際審查進度與報告提送情形彈性調整。

歷年來總預算三讀最晚的時程是在2007年，當年的6月15日才三讀通過。今年雖然表定要在5月21日前審完，但有可能因為各種原因有所延遲。

另外，立法院已通過之718億新興計畫動支案，朝野協商結論要求行政院應予立刻先行執行，立法院於審議上開新興計畫時，同意如數照列，並免予凍結。

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