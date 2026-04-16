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反制巴西代表稱「台灣是中國一部分」 政院將評估雙邊經貿關係

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

巴西駐台代表桑路易稱「台灣是中國一部分」，我方隨即表達口頭抗議，各界關注政府是否會有其他反制作為。行政院指出，後續會就雙方外交、經貿整體雙邊關係，與各主管機關就可能的應處作為交換意見，審慎評估後續作法；外交部說，不會排除任何應處作為。

巴西駐台辦事處處長桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）日前接受「上報」專訪表示，台灣是中國的一部分，多數國家都不承認台灣是獨立國家。行政院長卓榮泰說，將做必要的抗議。

行政院發言人李慧芝今日在行政院會後記者會上指出，台灣第一時間向巴西駐台代表表達嚴正抗議，而中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知，也是客觀現狀。

外交部拉丁美洲及加勒比海司長韓志正補充，中華民國是主權獨立國家，不容許尊嚴有所損害，13日上午已經透過電話向桑路易表達嚴正關切與抗議，也提到對其不實、不當的發言表達高度不滿，也促請對方注意外交代表依據「國際法」有不干涉駐在國的義務。

對於桑路易的反應，韓志正說，對方在電話中沒有多做回應，也說明好幾篇報導內容對台灣的說法都是正面的，也已經知道台灣的抗議跟關切。

媒體追問，除口頭抗議外，政府是否會有具體反制作為，李慧芝說，後續會就台巴外交、經貿整體雙邊關係，與各主管機關就可能的應處作為交換意見，審慎評估後續作法。

韓志正則說明，不會排除任何應處作為，但是相關作為必須詳細評估且有效，將研議評估所有可行做法。

中華民國台灣 政院 行政院

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