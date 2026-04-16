柯文哲喊李貞秀「Calm Down」 黃國昌：一直說謊無法掩飾自己問題

民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌今到雲林參加白沙屯媽祖遶境，媒體聯訪聚焦在黨內前立委李貞秀頻上政論節目攻擊黃國昌，對此，柯文哲指她沒準備好就愈講愈錯，要「謹言慎行」、「Calm Down」；黃國昌則反批她「一直說謊，沒辦法掩飾自己問題」。

媒體詢問李貞秀一直上節目批黃國昌，柯文哲說，自己仍主張陸配有參政權，但個人行為要個人處理，若要代表陸配族群就要謹言慎行，他知道民進黨給她太多打壓，但怎麼跑去上綠媒？黃國昌則不願多回應，僅說，把時間花在有意義的時間上面，回應選民期待。

至於當初怎麼會找李貞秀？柯文哲說，黨內不分區立委採用海選，有自行推薦、他人推薦，初步評估後再進入遴選排名，但本來就有想給外配和陸配各一名額，讓各階層都有代表性，這黨內制度要不要檢討再討論。

媒體再追問，李貞秀指控都是黃國昌所害、希望柯文哲不要扯入。

柯文哲說，要謹言慎行，自己也沒準備好就愈講愈錯，就無法收拾，講別人壞話不會讓自己更好，「Calm Down」。黃國昌表示，一直說謊，沒辦法掩飾自己問題。