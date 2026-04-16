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國民黨彰化縣長人選難產 王惠美赴日考察動向受關注

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府持續推動城市轉型計畫，王惠美率多位鄉鎮長及縣府主管赴日考察。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府持續推動城市轉型計畫，王惠美率多位鄉鎮長及縣府主管赴日考察。圖／彰化縣府提供

國民黨彰化縣長人選仍陷入難產，外界普遍認為現任縣長王惠美的態度具有指標性。不過本周王惠美率縣府團隊赴日本關西地區進行考察，行程聚焦城市轉型與建設交流，藍營相關地方政治布局則尚未明朗。

彰化縣政府持續推動城市轉型計畫，王惠美率多位鄉鎮長及縣府主管赴日考察，昨天行程聚焦都市再造、大型場館營運及街區再生三大面向，先後參訪梅田「UMEKITA GREEN PLACE」、京瓷巨蛋（Kyocera Dome Osaka）及中崎町老街區，盼借鏡日本經驗，作為未來推動歷史街區轉型、公有場館活化與永續城市治理參考。

王惠美指出，縣內多個鄉鎮面臨避難收容空間不足問題，加上極端天氣風險升高，此行特別拜會大阪府咲洲廳舍，聽取大阪都市計畫單位分享梅田地區整體開發與防災規劃經驗。

梅田地區原為貨物車站，透過分期開發轉型為國際級複合機能中心，現已成為西日本重要交通與商業樞紐。其中梅北公園同時納入都市防災體系，平時為休憩空間，災時可迅速轉換為廣域避難場所。

王惠美表示，彰化推動鐵路高架化及捷運綠線延伸等重大建設，可借鏡梅田模式，整合交通、生態與商業機能，並透過公私協力導入多功能公共空間設計。未來在公園、重劃區綠地及校園規劃上，也可納入防災與避難機能，強化城市韌性。

在場館營運部分，王惠美指出，彰交特定區已預留大巨蛋用地，此次參訪京瓷巨蛋，其結合職棒賽事、演唱會與展覽及商業空間的複合式經營模式，不僅提升使用效率，也帶動周邊經濟發展，減輕公共財政壓力，值得作為未來規劃參考。

彰化縣政府持續推動城市轉型計畫，王惠美率多位鄉鎮長及縣府主管赴日考察。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府持續推動城市轉型計畫，王惠美率多位鄉鎮長及縣府主管赴日考察。圖／彰化縣府提供

日本 考察 彰化

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