718億新興計畫要動了 卓榮泰：總預算付委後將函請機關執行

立法院朝野協商達成共識，21日會將今年度總預算案交付委員會審查，也籲請政院執行718億新興計畫預算。行政院長卓榮泰今（16）日說，歡迎與接受執行新興計畫預算，待總預算案付委後，將函請機關啟動相關預算執行。

卓榮泰今天在院會中指出，總預算案將付委，這是行政、立法兩院與朝野黨團良性互動的展現，不是彼此退讓，而是朝向國家發展、人民福祉向前一步，值得珍惜。

卓榮泰說，行政、立法同屬憲政一環，須在憲法架構下依據權力分立精神彼此尊重，相互合作，共同捍衛五院機制，為國家永續發展、嚴守財政紀律、增進民眾福祉，建立雙向正向良性互動關係，能讓民眾看見政府將國家發展、國家安全、民眾需求置於最重要位置。

他也表示，當前國內外情勢快速變動，各項突發情事增加政府壓力，盼立法院體察情勢，儘速完成總預算案審議，支持必要且合理的預算編列，讓政府足以保有彈性，妥善因應各項緊急重要變局，維持國家運作；各部會首長也務必督導所屬充分準備，在總預算案審查時就預算編列依據、執行效益完整清楚且具體說明，藉以爭取支持。

對於718億元新興預算，卓榮泰表示，立法院已承諾會如數照列，政院歡迎也予以接受，此結果有助政策如期展開，且讓公務員安心執行公務，待總預算案正式付委後，政院將函請機關啟動相關預算執行。

另外，韓國瑜昨天也召集朝野黨團協商強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，但未有共識。卓榮泰認為，軍購特別條例草案有高度必要性，期盼朝野能持續協商，朝正面結果推進。