快訊

黑面、粉面、金面媽個性不同！拜媽祖「看臉色」 命理師：小人退散請拜祂

陸促恢復全面直航…陸委會證實收到函文 交通部稱足應付適時調整

聽新聞
0:00 / 0:00

718億新興計畫要動了 卓榮泰：總預算付委後將函請機關執行

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

立法院朝野協商達成共識，21日會將今年度總預算案交付委員會審查，也籲請政院執行718億新興計畫預算。行政院卓榮泰今（16）日說，歡迎與接受執行新興計畫預算，待總預算案付委後，將函請機關啟動相關預算執行。

卓榮泰今天在院會中指出，總預算案將付委，這是行政、立法兩院與朝野黨團良性互動的展現，不是彼此退讓，而是朝向國家發展、人民福祉向前一步，值得珍惜。

卓榮泰說，行政、立法同屬憲政一環，須在憲法架構下依據權力分立精神彼此尊重，相互合作，共同捍衛五院機制，為國家永續發展、嚴守財政紀律、增進民眾福祉，建立雙向正向良性互動關係，能讓民眾看見政府將國家發展、國家安全、民眾需求置於最重要位置。

他也表示，當前國內外情勢快速變動，各項突發情事增加政府壓力，盼立法院體察情勢，儘速完成總預算案審議，支持必要且合理的預算編列，讓政府足以保有彈性，妥善因應各項緊急重要變局，維持國家運作；各部會首長也務必督導所屬充分準備，在總預算案審查時就預算編列依據、執行效益完整清楚且具體說明，藉以爭取支持。

對於718億元新興預算，卓榮泰表示，立法院已承諾會如數照列，政院歡迎也予以接受，此結果有助政策如期展開，且讓公務員安心執行公務，待總預算案正式付委後，政院將函請機關啟動相關預算執行。

另外，韓國瑜昨天也召集朝野黨團協商強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，但未有共識。卓榮泰認為，軍購特別條例草案有高度必要性，期盼朝野能持續協商，朝正面結果推進。

政院 立法院 行政院 卓榮泰 總預算案

延伸閱讀

立院朝野協商 總預算21日付委 國防特別預算再議

總預算有解…朝野同意4/21付委 政院半年內提軍人待遇修法

立院今朝野協商 韓國瑜推總預算前行

相關新聞

追蹤器疑雲擴大 李乾龍幽默回：我第一時間問老婆「妳要抓小三嗎？」

國民黨秘書長兼副主席李乾龍座車疑被裝追蹤器，引發政壇議論，警方也高度重視。李乾龍說，這件事是幾個月前發現的，他幽默地說「我第一時間有問我老婆，是妳裝的嗎？要抓小三嗎？」

718億新興計畫要動了 卓榮泰：總預算付委後將函請機關執行

立法院朝野協商達成共識，21日會將今年度總預算案交付委員會審查，也籲請政院執行718億新興計畫預算。行政院長卓榮泰今（16）日說，歡迎與接受執行新興計畫預算，待總預算案付委後，將函請機關啟動相關預算執行。

為剴剴案再修「訪視指引」訂責任義務 衛福部允研議：已調整多項制度

剴剴案社工陳尚潔，今天被台北地院依過失致死判刑2年，且不得緩刑。社工界指出，社工為協力者，竟成主要咎責對象，呼籲衛福部立即修正「居家托育訪視指引」，明定醫療、托育、行政機關各方義務。對此，衛福部社家署副署長張美美指出，剴剴案發生後已修正該指引，提升訪視次數，並新增安置保母職前訓練，針對社工界訴求，將邀集相關團體討論研議修正。

中東戰事衍生補貼、減稅 政院粗估經費缺口1300億

因應中東戰事衍生的補貼、稅負減免，行政院主計總處日前粗估經費缺口約1292億元。行政院發言人李慧芝指出，此為初步概算並非最終結果，若有定案會對外說明。

中小企業可設互助托育機構 賴總統：擇地困難由法規協助

賴清德總統16日前往林口訪視「林口長庚紀念醫院附設長庚幼兒園」。他表示，少子化已是國安問題，近日「兒托法」在立院三讀通過，中小企業得設立規模較小的互助式托育機構，地點除了在企業內部，也可以在企業場所外鄰近地點；若有擇地困難，中央可以進一步檢討相關法規來協助。

立院朝野要求半年內修正軍警待遇 政院：與釋憲不互影響

因應總預算僵局解除，行政院指出，將研議修訂軍人待遇條例及警察人員人事條例，外界關注是否比照藍白修法版本為軍警加薪。行政院長卓榮泰表示，政府一向重視軍公教人員待遇、福利及制度支持，將在體制健全、法制完備與公平衡平原則下，持續檢討精進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。